Gli ultimi momenti di vita del rugbista Ricky Bibey, prima di morire misteriosamente a Firenze Diffuso un video sulle ultime ore di vita di Bibey. La sua compagna, ancora ricoverata in ospedale, intanto ha parlato di un rapporto sessuale non consenziente la notte della morte dell’uomo in un hotel di Firenze.

A cura di Davide Falcioni

In attesa che venga fatta piena luce sul giallo della morte di Rick Bibey, il quarantenne inglese, ex giocatore di rugby, trovato senza vita in una camera dell'Hotel Continentale di Firenze, è stato diffuso l'ultimo video che lo ritrae poche ore prima del decesso.

Il filmato è stato diramato dai media inglesi e a girarlo è stata la telecamera all'esterno di un hotel. L'ex giocatore di rugby è stato ripreso la sera prima della sua morte, mentre passeggiava nelle vie del centro del capoluogo toscano. Nel video si può vedere il quarantenne che viene raggiunto da un suo amico, un agente immobiliare di Manchester, con il quale fa alcuni passi, poi da una coppia sconosciuta. Il gruppo sembra camminare a passo svelto chiacchiera animatamente mentre si fa strada per le strade della città. Poche ore dopo quella passeggiata Rick Bibey.

Sulle cause del decesso non è ancora stata fatta piena luce, ma il sospetto degli inquirenti è che possa aver accusato un malore fatale durante un gioco erotico particolarmente violento con la compagna. L’inglese infatti è stato trovato morto senza apparenti segni esterni, mentre la donna ha chiesto aiuto ad altri ospiti dell'hotel in cui alloggiava perché perdeva molto sangue.

Per accertare la causa del malore che avrebbe provocato il decesso di Bibey occorrerà attendere i risultati degli esami tossicologici, che saranno depositati in procura entro 8 giorni. C'è da capire tra l'altro se l'uomo abbia assunto sostanze stupefacenti quella sera, come sembra abbia fatto la compagna.

Nel frattempo, la donna è ancora ricoverata in ospedale: da sabato, ha subito due interventi chirurgici e le sue condizioni inizialmente gravi sembrano ora stazionarie: la paziente avrebbe parlato, a proposito di quanto accaduto nella stanza d'albergo, di un ‘rapporto non consenziente' con il rugbista, circostanza che farebbe pensare a una violenza sessuale da parte dell'uomo e potrebbe spiegare le ferite riportate dalla donna.

La compagna di Bibey sarà comunque ascoltata nei prossimi giorni dalla pm Ester Nocera, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.