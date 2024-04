Gli effetti dell’eclissi di sole totale l’8 aprile 2024 sui segni zodiacali: trionfa l’Ariete

video suggerito

L'8 aprile 2024 alle 20 ci sarà l'eclissi di sole totale nel segno dell'Ariete. Un momento di tensione e di amplificazione emotiva che coinvolgerà soprattutto i segni cardinali: Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno.

Lunedì 8 aprile 2024 ci sarà una straordinaria eclissi di sole totale, che non sarà visibile in Italia, ma avrà in ogni caso effetti evidenti su tutti i segni zodiacali. L'eclissi, della durata totale di 5 ore, avverrà intorno alle 20 (ora italiana) a 19 gradi del segno dell'Ariete dove si incontreranno il Sole, la Luna e Chirone, un asteroide importante in astrologia.

Simbolicamente l'eclissi è un momento di intensità emotiva, spirituale durante la quale salgono la tensione e l'energia sensibile di tutti i segni zodiacali. Il Sole, che simboleggia l'io forte, energico, maschile e sicuro si oscura durante la fase di Luna nuova che, di suo, è il momento di raccoglimento e di ascolto profondo, intimo.

Questa eclissi di sole dell'8 aprile 2024 però avviene nel segno zodiacale più estroverso, energico, esuberante di tutti: l'Ariete, dove l'io diventa urlo di chi vuole essere visto e riconosciuto. Il silenzio della contemplazione gli è per lo più sconosciuto. Inoltre, abbiamo detto che anche l’asteroide Chirone sarà coinvolto: é il simbolo della nostra ferita esistenziale che dobbiamo imparare a conoscere e curare. L’io che ha bisogno di essere visto è al centro di questa eclissi.

Il significato astrologico dell’eclissi di sole dell’8 aprile 2024

Il significato del transito è un bisogno di concentrazione profonda e consapevole, non superficiale, su noi stessi, che ci permetta di essere solidi, di capire chi siamo per poterci poi andare a conquistare la nostra riconoscibilità all’esterno. Ad essere più coinvolti da questa eclissi di sole saranno i segni cardinali: Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno e anche tutti coloro che hanno nel loro tema natale il Sole, la Luna o l’Ascendente tra il grado 17 e 21 di uno di questi segni zodiacali citati. Per tutti aspettiamoci un momento di tensione e di sovreccitazione emotiva che quindi ci toglierà lucidità e concentrazione. Meglio evitare di prendere decisioni importanti quindi. Per chi infine compisse gli anni proprio in questi giorni il significato del simbolo rimanda ad una completa trasformazione dell’io, un passaggio ad un nuovo stadio. Se così fosse, cercate di ricordare che cosa sia avvenuto esattamente 19 anni fa, quando avete vissuto un transito uguale.

Ariete

Sei il grande protagonista di questa eclissi! Senti vacillare le certezze ma sai anche di avere una grande occasione per comprendere quello che spesso ti sfugge!

Toro

Questa eclissi ti porterà malinconia e senso di solitudine ma senza grandi scossoni.

Gemelli

Questa eclissi ti serve per spegnere l’azione frenetica, proprio come ti chiede Saturno contro. Ascoltati anziché parlare.

Cancro

Sei uno dei segni più coinvolti dall’eclissi ma l’introspezione é il tuo forte. Forse ti soffermerai più sui bisogni dell’io che non su quelli degli altri.

Leone

Il tuo momento é di energia e forza: l’eclissi ti innervosisce ma non ti farà perdere la sicurezza in te stesso.

Vergine

Saturno ti rende nervosa e questa eclissi amplificherà il bisogno di non fare ma pensare.

Bilancia

Sei il segno che vivrà l’opposizione di questa eclissi fortissima: senti vacillare delle certezze ma anche la necessità di fare dei cambiamenti.

Scorpione

Per te é la norma, non puoi farne a meno quindi le emozioni forti dell‘eclissi le vivrai con profondità ma anche con la capacità di un pilota esperto.

Sagittario

Saturno richiede decisioni importanti e questo é il momento per decidere da che parte stare. Qualsiasi cosa comporti.

Capricorno

Sei uno dei segni più coinvolti e potrebbe davvero essere il momento giusto per capire chi tu voglia essere, fuori dagli schemi e dalle formalità, davvero.

Acquario

Questa eclissi solleciterà solo il vostro modo divertito e estemporaneo di vivere la vita. Ascolto si ma anche adrenalina del perdere il controllo.

Pesci

La stabilità della quale siete dotati in questo periodo vi permetterà di vivere le emozioni forti con maggiore coerenza. Se si tratta di andare in profondità voi non avete certo alcuna paura!