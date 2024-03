Giulia Ottorini nel mirino del Fisco con 9 influencer, su TikTok diceva: “Spesi 30mila euro in 4 giorni” In un video di circa un anno fa, Giulia Ottorini raccontava di aver speso “30mila euro in 4 giorni”. L’influencer fa parte delle 9 persone nel mirino della Finanza con l’accusa di evasione fiscale. Stando a quanto reso noto, tutti i personaggi citati avrebbero versato al Fisco quanto contestato dopo la notifica dell’indagine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Ottorini, notissima al mondo del web ma sconosciuta al Fisco, raccontava giusto un anno fa in un video social di aver "speso 30mila euro in quattro giorni". Il filmato pubblicato sui social fece scalpore già all'epoca, quando non vi era alcuna indagine della Guardia di Finanza. La 21enne conta 3,3 milioni di follower tra Instagram, Tiktok e Onlyfans.

Il pubblico di giovanissimi l'ha conosciuta grazie alla sua relazione con il cantante Mambolosco. Il rapporto tra i due, durato anni, è finito di recente e Ottorini ha continuato la sua attività da influencer da sola. Un anno fa mostrava ai follower il suo conto, precisando che la spesa di 9mila euro era stata "fatta in contanti". "Ho speso una follia – diceva – sto cercando di non piangere". Il video le era costato più di una critica e l'influencer aveva risposto con un nuovo filmato su TikTok, precisando di spendere "solo il frutto del suo lavoro".

Anche Eleonora Bertoli, 27 anni e influencer dal 2019, risulterebbe sconosciuta al Fisco. Il su nome figura tra quelli dell'indagine portata avanti dalle Fiamme Gialle. La giovane guadagna tra pubblicità, collaborazioni con aziende e contenuti su Onlyfans. Conta 1,6 milioni di followers su Instagram e per un post guadagna fino a 80mila euro.Insieme a loro, Vacchi e Luis Sal, risultano altre 5 influencer della piattaforma per adulti.

Tutti i personaggi citati nell'indagine della Guardia di Finanza si sarebbero dimostrati "ampiamente collaborativi", restituendo il denaro evaso. Secondo quanto emerso, il debito ammontava complessivamente a 11 milioni di euro.

Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli

Il fatturato annuo degli influencer nel nostro Paese avrebbe superato i 350 miliardi di euro nel 2023, con una crescita del 20% sul 20220. Nonostante i guadagni, però, sarebbero pochissimi i soldi spesi in tasse entrati nelle casse dello Stato.

I cinque creator di contenuti per adulti, finora sconosciuti al Fisco, avrebbero goduto fino ad oggi di leggi molto poco presenti sulla pubblicazione di contenuti hard online. Applicando una particolare addizionale alle imposte sul reddito introdotta dalla legge di bilancio 2006 a carico di chi produce, distribuisce, vende e rappresenta materiali per adulti anche online, sono stati recuperati 200mila euro destinati a interventi a favore del settore dello spettacolo, molto colpito durante la pandemia di Covid-19.

Giulia Ottorini – foto da Instagram

I profitti di questi lavori sono rimasti per molto tempo sconosciuti al Fisco perché le professioni digitali in questione non erano regolamentate. L'Agenzia delle Entrate ha poi deciso di far equiparare questi profitti ai redditi da lavoro autonomo o a quelli di impresa. Gli accertamenti della Guardia di Finanza nei confronti di 9 persone sono iniziati nel 2022 e sono durati due anni

Secondo quanto reso noto, dalle indagini risulterebbero i nomi di creator per adulti quali Jessica, Master Giacon, Miss Lady Glamhell, Silvia e Cristina Ambrosio.