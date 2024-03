Chi sono Giulia Ottorini e Eleonora Bertoli, le due influencer di OnlyFans nel mirino del Fisco Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli possono contare un totale di oltre 3 milioni di follower tra Instagram e TikTok. Entrambe bolognesi, sono attive anche su OnlyFans. Ora sono finite nel mirino della Guardia di Finanza di Bologna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Fino a qualche giorno erano note soprattutto ai giovani, in particolare Instagram e Tik Tok, ora però anche la Guardia di Finanza le ha conosciute: Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli, bolognesi, di 21 e 27 anni, sono tra le influencer finiti sotto il faro del Fisco con l'accusa di evasione fiscale insieme a Gianluca Vacchi e Luis Sal.

Chi è Giulia Ottorini

Giulia Ottorini vanta oltre 3 milioni di follower sui più popolari social media. Ma i suoi guadagni principali arrivano dalla sua attività su OnlyFans, la piattaforma online nota soprattutto per la condivisione di contenuti espliciti. La 22enne, ex fidanzata del trapper Mambolosco, nel marzo del 2023, aveva fatto discutere perché in un video (poi rimosso) sosteneva di aver speso 30mila euro in 4 giorni di cui "10mila in contanti".

"Iniziamo dall’1 al 4. Entriamo nel primo di marzo: spese normali cioè 5,6,30 euro e va bene, io lo accetto", raccontava. "Passiamo a oggi con 50 euro perché sono andata a ballare e poi il parcheggio – aveva continuato -. Ok, ieri: spesa 90 euro va bene e altre mini spese. Il problema arriva ieri quando ho fatto 15, 23 e poi 8.100, 8.100, 6.256. Quindi, facendo i conti, siamo arrivati a più di 23.000 (ai quali vanno aggiunti i contanti, circa 9800) . Sto cercando di non piangere".

La sua carriera sui social era cominciata dopo aver vinto un contest di twerk organizzato da Felisja Piana in arte Fishball. "Ho cominciato ad avere successo grazie ai miei video, in cui twerkavo, che facevo da quando avevo 18 anni", aveva raccontato la Ottorini, in un podcast pubblicato su Youtube ‘La tana del ferito'.

Chi è Eleonora Bertoli

Anche Eleonora Bertoli, oggi ventisettenne, ha scelto la strada dei guadagni su OnlyFans.

Nel 2018 in un'intervista da Marco Mazzoli allo “Zoo di 105”, aveva raccontato di essere una studentessa universitaria e di considerare l’attività social come un hobby pur precisando di guadagnare grazie ai post pubblicati su Instagram dove è seguita quasi da 2 milioni di persone. Aveva raccontato di averlo fatto "come molti senza un vero obiettivo, ma più che altro per una reazione ad una situazione di cyberbullismo di cui preferisco non parlare". Nella stessa intervista, avvertiva: "L’importante è sfruttare il potenziale dei social, ma con un minimo di responsabilità".