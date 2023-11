Giulia Cecchettin, “il suo cellulare trovato nell’auto di Filippo”: oggi Turetta incontra i genitori Dopo l’interrogatorio di ieri, durante il quale Filippo Turetta ha reso dichiarazioni spontanee ammettendo di fatto l’omicidio di Giulia Cecchettin, oggi è previsto un incontro in carcere a Verona tra il giovane e i suoi genitori. Intanto in Germania, nella Fiat Punto usata per la fuga, sarebbe stato ritrovato il cellulare della vittima.

A cura di Susanna Picone

Filippo Turetta e Giulia Cecchettin

Il cellulare di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni uccisa l’11 novembre scorso e per il cui omicidio è in carcere l’ex fidanzato Filippo Turetta, sarebbe stato ritrovato nella Fiat Punto del giovane, nell’auto quindi con cui lo studente è scappato dopo il femminicidio e che è ancora nelle mani della polizia tedesca, dopo l'arresto di Turetta in Germania. A darne notizia nella puntata di ieri la trasmissione Mediaset Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino.

Il cellulare scomparso di Giulia Cecchettin

"È stato ritrovato, perché ho verificato prima di venire qua, ho fatto una telefonata e mi hanno detto che il telefonino di Giulia era nell'automobile e quindi rientrerà in Italia", è quanto ha spiegato in trasmissione la giornalista Grazia Longo. Al momento l’indiscrezione non ha trovato conferme in ambienti investigativi, quel che si sa è che la Grande Punto di Turetta dovrebbe arrivare in Italia sabato, nello stesso giorno in cui sono stati programmati i funerali di Giulia Cecchettin.

Giulia Cecchettin

I rilievi in Italia sull'auto di Filippo Turetta

I rilievi di polizia scientifica, che verranno effettuati dai Ris dei carabinieri, dovranno stabilire anche il modus operandi con cui il presunto killer ha assassinato la ragazza. Dalle autorità tedesche finora è trapelato che all'interno dell'automobile sarebbero state trovate delle tracce di sangue, riconducibili al delitto e anche altro materiale definito interessante dal punto di vista investigativo. In base alla relazione del Ris, la procura potrà eventualmente inserire nell'accusa di omicidio volontario e sequestro di persona, di cui Turetta è già accusato, le aggravanti specifiche.

L'incontro in carcere tra Turetta e i genitori

Oggi intanto Turetta dovrebbe poter incontrare in carcere a Verona i suoi genitori, che aveva chiesto di vedere appena arrivato in Italia. Il via libera è arrivato dal pm di Venezia Andrea Petroni dopo l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri e durante il quale il 22enne si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee.

L’interrogatorio di ieri è durato meno di mezz’ora: Turetta non ha risposto alle domande della gip Benedetta Vitolo, ma di fatto ha ammesso di aver ucciso Giulia e di volersi assumere le proprie responsabilità. L'interrogatorio si è svolto alla presenza del pm Andrea Petroni, titolare del fascicolo, e del legale del ragazzo, l’avvocato Giovanni Caruso. L’avvocato Caruso aveva già fatto sapere che non avrebbe presentato alcuna richiesta di riesame né un affievolimento della misura in corso di esecuzione.