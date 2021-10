Giarre, spaventoso incendio sull’A18: distrutti bisarca, le 8 auto e il furgone che trasportava Inferno di fuoco all’alba lungo l’autostrada A18 in direzione di Catania, all’altezza dello svincolo per Giarre. Un incendio ha distrutto una bisarca e i 9 veicoli che trasportava. Le cause dell’incendio che è stato spento da diverse squadre dei vigili del fuoco sono ancora in corso di accertamento.

A cura di Susanna Picone

Uno spaventoso incendio all'alba di oggi, giovedì 21 ottobre, ha distrutto una bisarca e le otto automobili e il furgone che trasportava. L'incendio sulla Messina-Catania, vicino allo svincolo di Giarre, lungo l’autostrada A18. Sul posto – l'incendio si è sviluppato intorno alle 6.30 del mattino – sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e di Catania Nord, che per spegnere le fiamme hanno utilizzato anche due autobotti inviate dal comando provinciale di Catania. Il conducente del mezzo pesante è riuscito a parcheggiarlo sulla corsia di emergenza, prima di abbandonare l’abitacolo.

L'allarme è arrivato questa mattina alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania. Le fiamme sono state così aggressive da distruggere tutto in pochi minuti. Spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona non è stato un lavoro semplice per i pompieri: i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per evitare possibili esplosioni considerato il gran numero di veicoli interessati dall’incendio e la loro vicinanza.

Sono ancora in corso di accertamento le cause del rogo in autostrada. Forse a scatenare l'incendio potrebbe essere stato un corto circuito, da stabilire se partito dal mezzo pesante oppure da qualcuno dei veicoli che venivano trasportati su di esso. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto lungo l'autostrada A18 sono intervenuti agenti della polizia stradale e personale dell'Anas. Il grave incendio ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico veicolare, provocando code di automobili lunghe qualche chilometro e disagi.