Giallo a Verona, donna trovata morta seduta sul tavolo della cucina: era deceduta da una settimana Una pensionata di 72 anni è stata trovata morta alcuni giorni fa nel bilocale di Legnago, in provincia di Verona, in cui viveva con un nipote: la donna era ancora seduta al tavolo della cucina e il suo corpo era ormai in avanzato stato di decomposizione.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Susanna Anna Maria Sartori, una pensionata di 72 anni, è stata trovata morta alcuni giorni fa nel bilocale di Legnago, in provincia di Verona, in cui viveva con un nipote: la donna era ancora seduta al tavolo della cucina e il suo corpo era ormai in avanzato stato di decomposizione. A chiedere l'intervento di un'ambulanza e dei carabinieri è stato un vicino di casa, che da giorni sentiva un odore insopportabile provenire dalla casa della donna, che non rispondeva né al citofono né al telefono.

Sul decesso sono in corso indagini da parte della magistratura: lo stato in cui versava il cadavere, infatti, lasciano qualche dubbio sul fatto che si sia trattato di morte naturale e non invece di morte violenta. I carabinieri stanno indagando a fondo e il pubblico ministero Eugenia Bertini, della Procura di Verona, ha disposto l’autopsia per appurare le cause del decesso della 72enne.

Come riferisce il quotidiano L'Arena stando ad alcune testimonianze, il nipote 49enne della donna, affetto da problemi di salute, sarebbe stato visto entrare ed uscire dall'abitazione della 72enne proprio nei giorni in cui la zia era già deceduta. L’uomo, ricoverato ora in ospedale, non è al momento indagato: gli inquirenti tuttavia vogliono sgomberare il campo da ogni sospetto, ed è questa la ragione per cui è stata disposta l'autopsia.

Il caso è emerso un pomeriggio della scorsa settimana quando, intorno alle 14.30, è arrivata alla centrale operativa della polizia locale la chiamata di un uomo allarmato dagli odori che arrivavano dal bilocale della signora Sartori, situato al piano terra di una piccola palazzina di via Gorizia. Sul posto si è precipitata una pattuglia che, dopo aver suonato ripetutamente il campanello senza ricevere risposta, ha deciso di vederci chiaro mentre intervenivano anche i vigili del fuoco.

Agli agenti è bastato entrare da una porta finestra che dà sul cortile del condominio per trovarsi di fronte una scena terrificante. La 72enne, completamente vestita, era accasciata esanime sul tavolo della cucina immersa in un grande disordine. E per lei, purtroppo, non c’era ormai più nulla da fare.