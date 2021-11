Giallo a Trento: ripescato nell’Adige il cadavere di un uomo di 73 anni Stamattina il fiume Adige ha restituito il cadavere di un uomo: dopo i primi esami da parte del medico legale è emerso che si tratta del corpo di un 73enne scomparso ieri sera.

A cura di Davide Falcioni

Giallo a Trento, dove questa mattina il fiume Adige ha restituito il cadavere di un uomo: dopo i primi esami da parte del medico legale è emerso che si tratta del corpo del 73enne scomparso in località Vela. Sul caso sono in corso le indagini e le ricostruzioni da parte dei carabinieri.

Il corpo è stato individuato da un passante che stava facendo una passeggiata all'altezza di Borgo Sacco. La segnalazione è stata subito inoltrata al Numero unico per le emergenze, che ha immediatamente attivato la catena dei soccorsi tra vigili del fuoco e forze dell'ordine, oltre al personale sanitario in via precauzionale. Il cadavere è stato recuperato e riportato a riva, ma fin da subito è stato chiaro che non c'era più nulla da fare. L'allarme era già scattato ieri sera, quando i familiari del 73enne si erano rivolti ai carabinieri per denunciare la scomparsa dell'uomo, che non era rientrato a casa.

Le ricerche sono partite subito ed hanno visto il coinvolgimento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, supportati anche dagli uomini del soccorso alpino. Gli operatori della Stazione Trento-Monte Bondone, con due cani molecolari della Scuola provinciale cani da ricerca e da catastrofe, hanno battuto il sentiero che dalla Vela porta al Soprassasso. Le attività si sono estese anche ai sentieri della zona che il 73enne percorreva solitamente. Le operazioni sono proseguite fino alle 3 della scorsa notte, ma l'esito è stato negativo e sono riprese all'alba. La svolta, poi, è giunta quando una persona in passeggiata ha avvistato quello che sembrava un cadavere che affiorava nel fiume Adige. Stando alle prime informazioni trapelate il corpo non presentava segni di violenza. Sul caso indagano i carabinieri di Trento.