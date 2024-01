Giallo a Pescara, 42enne trovato morto in strada: ferite da arma da taglio, ipotesi omicidio Un uomo di 42 anni originario del Bangladesh è stato trovato morto oggi a Pescara a pochi passi da via Gran Sasso: sarebbe stato accoltellato. Indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

È giallo a Pescara, dove nelle scorse ore il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella strada privata di una palazzina, a pochi metri di distanza da via Gran Sasso. È successo intorno alle 10:30 di questa mattina: sul corpo, che apparterrebbe ad un 42enne cittadino del Bangladesh, sarebbero state trovate ferite compatibili con quella di un'arma da taglio, per cui si è subito fatta avanti tra gli inquirenti che possa trattarsi di un omicidio.

Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri che stanno conducendo le indagini, raccogliendo testimonianze, tra cui quelle di alcuni extracomunitari che vivono nella zona, e indizi utili per fare piena luce sull'aggressione mortale. La strada, incluso l'ingresso del ponte Flaiano, è stata chiusa al traffico per favorire tutti gli accertamenti del caso.

Allo stato attuale, non è chiaro se la vittima sia stata portata li' dopo l'omicidio o se sia stato uccisa nel punto in cui è stata trovata. Sul posto sono intervenuti sul posto i carabinieri, con il comandante provinciale, colonnello Riccardo Barbera, che si stanno occupando dei rilievi scientifici e ascoltando le persone presenti nell'edificio. Un uomo sarebbe anche stato portato via dopo essere stato perquisito. È in arrivo anche il pm di turno, Andrea Papalia.

In aggiornamento.