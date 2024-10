video suggerito

Giallo a Las Vegas, 46enne trovata morta in una valigia vicino all’aeroporto: s’indaga per omicidio Il cadavere di una donna di 46 anni è stato trovato all’interno di una borsa da viaggio in un complesso residenziale nei pressi dell’aeroporto di Las Vegas. Ancora non chiarite le cause del decesso, si indaga per omicidio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È giallo a Las Vegas, dove una donna di 46 anni, Kristen Avelar, è stata trovata morta all'interno di una valigia da viaggio in un complesso di appartamenti vicino all'aeroporto internazionale Harry Reid. È successo il 3 ottobre scorso vicino a Spencer Street e East Reno Avenue.

La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di una persona priva di sensi intorno alle 4.19 del mattino nel complesso residenziale e "ha trovato una donna dentro una borsa da viaggio nella struttura", ha affermato lunedì il dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas.

La sua morte è stata giudicata sospetta ed è stata aperta un'inchiesta da parte della sezione omicidi del dipartimento di polizia. "A causa della natura sospetta del decessi, la sezione omicidi del LVMPD è intervenuta e ha preso in carico le indagini", hanno affermato gli agenti in un comunicato stampa. Gli inquirenti hanno diffuso le foto della vittima, chiedendo a chiunque abbia informazioni su di lei e sulla sua vita di comunicarle alle forze dell'ordine. Stephanie Wheatley, dell'ufficio del medico legale, ha affermato che la causa e le modalità della morte di Avelar non sono state chiarite, aggiungendo che l'autopsia richiederà probabilmente fino a 90 giorni per essere completata.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Daily Mail, Avelar potrebbe essere una madre di tre figli divorziata, dopo aver analizzato i suoi post sui social. Ha pubblicato consigli e citazioni motivazionali sulla sua pagina. Su Facebook, in un aggiornamento del settembre del 2023, si è definita come una casalinga.