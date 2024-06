video suggerito

Marito e moglie trovati morti in casa a Fano: lui colpito alla testa, lei strangolata Oggi la scoperta in casa dei due cadaveri: lui aveva la testa fracassata, lei sarebbe stata strangolata. Accertamenti in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Due persone sono state trovate morte oggi in una casa di Fano (Pesaro Urbino). Si tratta di due coniugi, marito e moglie, di cui al momento non è stata resa nota l’identità. Si tratterebbe di un duplice omicidio. L'uomo, infatti, un 75enne, avrebbe la testa fracassata con un corpo contundente, la moglie di 70 anni sarebbe stata soffocata forse per strangolamento.

A quanto emerso, i due cadaveri sono stati scoperti nella mattinata di oggi, lunedì 24 giugno, intorno alle 7,30. Marito e moglie vivevano in un appartamento in una zona residenziale della città, in via Fanella. A dare l'allarme è stato il figlio poco più che 40enne che abita al piano di sopra dell'abitazione. L'uomo, che ha dichiarato di essere estraneo all'omicidio dei genitori, è al momento sotto interrogatorio.

Sul posto questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco per l'apertura della porta e poi la polizia nel momento in cui hanno capito che i coniugi erano ormai senza vita. In queste ore sono in corso i rilievi della Scientifica e le indagini della Squadra Mobile della Questura di Pesaro e del Commissariato diFano. Secondo quanto trapela, nella casa ci sarebbe stata una lotta, con l'uomo che avrebbe tentato di difendersi in tutti i modi senza riuscirci. L'uomo è stato colpito alla tesa da un oggetto pesante ed è morto dopo aver perso molto sangue.

Sul posto anche il capo della procura nonché magistrato di turno Maria Letizia Fucci. La squadra mobile sta ascoltando gli inquilini del palazzo in cui si è consumato il delitto. È arrivato nella casa anche il parroco Don Vincenzo Solazzi, che voleva andare a dare una benedizione ai corpi, ma finora non è stato possibile in quanto sono in corso i rilievi della polizia.

Articolo in aggiornamento