Coniugi uccisi a Fano, Luca Ricci avrebbe agito per non rivelare ai genitori le sue bugie sulla casa Secondo gli inquirenti che indagano sul delitto di Fano, Luca Ricci avrebbe ucciso i genitori per non dover rivelare loro il castello di bugie sui soldi relativi alla casa dove i due anziani vivevano. La casa era infatti stata venduta all’asta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

I coniugi uccisi a Fano e il figlio della coppia

Avrebbe ucciso i genitori per vergogna e per non dover ammettere che il denaro per farli restare a casa loro non c'era. Su quest'ultima teoria investigativa lavorano gli inquirenti che si tanno occupando dell'omicidio di Giuseppe Ricci e Luisa Marconi, 70 anni, a Pesaro. Ricci e Marconi sono stati assassinati a Pesaro, lui con 11 martellate e lei strangolata con un cavo di ricarica del cellulare.

Luca Ricci, 50 anni, potrebbe aver ucciso i genitori per evitare il crollo del castello di bugie sulla vendita all'asta dell'immobile nel quale i due anziani vivevano e sulla quantità di debiti contratti nel tempo. La mattina dell'omicidio, infatti, il nuovo proprietario avrebbe dovuto incontrare la famiglia per la consegna degli assegni circolari dell'importo di circa 14mila euro come fidejussione a garanzia di pagamento per i prossimi due anni di affitto.

Luca Ricci, 50 anni

Sarebbe stata l'unica soluzione per gli anziani coniugi per poter continuare ad abitare nella casa dove vivevano da una vita, ma che sulla carta non era più loro. Quello che il figlio non aveva detto loro, secondo quanto sostengono gli inquirenti, è che la cifra in contanti in realtà non c'era e che era quindi impossibile trasformarla in assegni.

La mattina del delitto, l'abitazione è stata trovata sottosopra e questo ha fatto pensare a una spasmodica ricerca da parte del figlio della somma che in realtà non sarebbe mai esistita. La pista di un delitto per motivi economici ha quindi lasciato spazio nelle ultime ore alla seconda ipotesi investigativa.

Prima dell'omicidio, Luca Ricci potrebbe aver rassicurato i genitori sulla casa, ma poi, stretto all'angolo dalle sue menzogne, sarebbe crollato commettendo così il delitto. "Luca è sconvolto – ha affermato l'avvocato Roberto Longhini che lo ha incontrato ieri nel carcere di Villa Fastiggi -. Non riesce a capacitarsi e non ha potuto né saputo aggiungere nulla. Da tre giorni sta impazzendo a cercare di capire come abbia potuto. Mi ha detto che ha il buio totale sulla vicenda, il vuoto completo"

I funerali della coppia saranno domani alle 10 nella Chiesa santa Famiglia di Fano 2 e la sepoltura avverrà al cimitero urbano di Fano in via della Giustizia.