Getta la sua cagnolina dal finestrino dell'auto in corsa e la uccide: caccia all'uomo a Treviso Un automobilista ha gettato la sua cagnolina malata dal finestrino dell'auto al fine di sbarazzarsene. Per l'animale, gravemente ferito, non c'è stato purtroppo niente da fare.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo al volante di un'auto ha gettato la sua cagnolina malata dal finestrino al fine di sbarazzarsene. I guaiti dell'animale sono stati però sentiti da alcuni passanti, che l'hanno trovato avvolto in un lenzuolo in condizioni ormai disperate. È accaduto a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, e stando a quanto riportano le cronache locali il tentativo disperato di salvare l'animale si è rivelato vano: è morto dopo ore di agonia. Troppo gravi i traumi alle articolazioni e alla testa riportati nell'impatto con l'asfalto. Altre ferite, trovate dai veterinari, hanno fatto anche pensare a pesanti maltrattamenti subiti in precedenza.

Il sindaco Antonello Baseggio ha definito l'accaduto "il gesto di una persona ignobile per la quale il suo cane era diventato un peso". "Non è accettabile un fatto come questo, – ha aggiunto. – Invito chi ha visto qualcosa o ancora meglio chi crede di riconoscere questa piccola creatura a segnalarlo all'Enpa, al Comune o ai Carabinieri dove in queste ore verrà presentata denuncia".

Proprio l'Ente nazionale protezione animali si è per primo preso cura della cagnolina e si unisce all'appello per rintracciare il responsabile. "Questi eventi, nel 2024, lasciano senza parole e una profonda e lacerante indignazione, ma richiedono anche un’immediata azione e collaborazione da parte di tutti. Condividiamo l’impegno nella ricerca dei responsabili. Siamo fermamente determinati a combattere con determinazione questa insensata crudeltà. Ringraziamo le forze dell’ordine, il sindaco di Ponzano Veneto Baseggio per la tempestività, ma in particolare i nostri volontari che hanno soccorso la cagnolina. Il loro coraggio e dedizione sono inestimabili e meritano il nostro più profondo riconoscimento".