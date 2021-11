Germania, scomparso da tre settimane 21enne italiano Fabio Manunza: si era appena licenziato Dal 25 ottobre non si hanno più notizie di Fabio Manunza, un giovane sardo di 21 anni originario di Milis che si era trasferito in Germania per lavorare.

A cura di Davide Falcioni

Sono giorni di grande preoccupazione per la sorte di Fabio Manunza, un giovane sardo di 21 anni originario di Milis – in provincia di Oristano – di cui non si hanno più notizie dallo scorso 25 ottobre. Il ragazzo sarebbe stato avvistato l'ultima volta alla stazione di Francoforte, in Germania, e i suoi familiari hanno dato da tempo l'allarme sia ai carabinieri che alle autorità di polizia tedesche, ma per il momento le ricerche non hanno portato alcun risultato.

L'appello del fratello: "Nessuna notizia di Fabio da fine ottobre"

Stando a quanto riferiscono i media sardi Fabio Manunza era partito alla volta di Worms, in Germania, per lavorare in un’azienda di logistica. Intervistato da Casteddu Online il cognato, Alberto Moretti, ha spiegato: "Il 25 ottobre scorso ci ha mandato un messaggio su WhatsApp: si era licenziato e voleva tornare in Sardegna. Ma da quel giorno è sparito, i messaggi non li visualizza più e il suo cellulare è spento. Stiamo provando a chiamarlo tutti i giorni, ma inutilmente". Stefano, fratello di Fabio, ha pubblicato un post su Facebook: "Mio fratello, Fabio Manunza, non dà sue notizie da fine ottobre. è stato avvistato qualche giorno fa da più persone nei pressi della stazione di Francoforte, ma dopo la segnalazione se ne sono perse nuovamente le tracce. è molto probabile che si sia spostato in un’altra città, ma non ha i documenti quindi è difficile che abbia lasciato la Germania. Se avete qualsiasi informazione, anche la più piccola, segnalate nei recapiti della foto o direttamente alla polizia in quanto la denuncia di scomparsa è stata fatta anche in Germania".

Chi contattare se viene avvistato Fabio Manunza

Nelle fotografia diffusa dai familiari, Fabio Manunza viene ritratto senza barba e con la barba: "Non sappiamo quanto se la sia fatta crescere. Non riusciamo nemmeno a metterci in contatto con un suo amico, italiano, che viveva con lui in Germania. Gli ultimi avvistamenti risalgono a inizio novembre, alla stazione dei treni di Francoforte. Siamo disperati, aiutateci a ritrovarlo: chiunque abbia notizie utili chiami il +393293215538".