Germania, catturato il latitante Rosario Cantanna: a luglio era scampato all’arresto in Italia L’uomo, 49 anni, è accusato di associazione mafiosa, narcotraffico, detenzione e porto di armi clandestine. È stato arrestato nel parcheggio di una pizzeria in Germania.

A cura di Davide Falcioni

Rosario Cantanna, 49enne accusato di associazione mafiosa, narcotraffico, detenzione e porto di armi clandestine, è stato arrestato ieri in Germania: l'uomo era era riuscito a sfuggire all'arresto il 18 luglio in Italia ed è stato individuato e arrestato ieri sera.

L'arresto, scattato sulla base di un mandato europeo emesso dal gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito ieri sera (21 settembre) alle 22 circa. A quell'ora Rosario Cantanna si trovava nel parcheggio di una pizzeria di Schwulper, piccola cittadina della Bassa Sassonia (Nord della Germania, non molto distante da Hannover). Sul posto sono intervenuti agenti dell'unità Fast (Fugitive active search team) della polizia tedesca coordinati dalla omologa unità italiana del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, sulla base degli elementi investigativi forniti dal Nor di San Vito dei Normanni al comando del capitano Vito Sacchi e del tenente Alberto Bruno.

Il 49enne avrebbe cercato nuovamente di fuggire ma è stato bloccato dalla polizia. Cantanna era scampato in extremis due mesi fa all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emesse dal gip Francesca Mariano su richiesta del pubblico ministero della Dda di Lecce, nell'ambito dell'operazione denominata ‘Wolf'. Al momento risultano irreperibili e latitanti per la stessa inchiesta Cosimo e Gianluca Lamendola, padre e figlio di 51 e 34 anni. Nelle prossime ore sarà avviato il procedimento di estradizione per trasferire Cantanna in Italia.