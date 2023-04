Geo Barents, dopo 11 ore sono terminate le operazioni di soccorso: i 440 naufraghi sono salvi Ci sono volute ben 11 ore per portare a termine le operazioni di soccorso, a causa delle pessime condizioni meteo. Alla fine, però, tutti i 440 naufraghi sono stati salvati e sono ora a bordo della Geo Barents.

A cura di Annalisa Girardi

Ci sono volute ben undici ore per riuscire a salvarli. Oltre quattrocento persone erano in pericolo, alla deriva al largo delle coste libiche da ben due giorni, ma le pessime condizioni meteo e le onde alte hanno reso molto difficili i soccorsi. Alla fine, però, l'equipaggio di Geo Barents è riuscito a portare tutti i 440 naufraghi al sicuro a bordo.

"Dopo oltre undici ore di operazioni, il soccorso è ora completato e 440 persone, tra cui otto donne e 30 bambini, sono al sicuro a bordo della Geo Barents, con il nostro team che si sta prendendo cura di loro", ha scritto Medici Senza Frontiere su Twitter.

Il barcone in difficoltà era stato segnalato da Alarm Phone. La Geo Barents si stava dirigendo a Nord per sfuggire alle condizioni meteo in peggioramento e mettersi al sicuro, ma ha cambiato la propria rotta per portare soccorso al barcone in difficoltà su cui viaggiavano circa 500 migranti partiti dalla Libia. Ha navigato per dieci ore con il mare grosso e ha finalmente raggiunto i naufraghi. Purtroppo però le condizioni del mare non hanno permesso di portare a termine il soccorso.

"Purtroppo le condizioni meteo non hanno permesso al nostro equipaggio di completare il soccorso, perché avremmo potuto mettere a rischio le vite delle persone a bordo del barcone e del nostro team. La Geo Barents è rimasta vicino alla barca in difficoltà per monitorare la situazione e riassicurare le persone a bordo". Solo ieri pomeriggio è stato possibile inviare i primi gommoni con l'equipaggio per distribuire i gommoni di salvataggio e provare a soccorrere le persone.

Alla fine, a tarda notte, l'annuncio: la Geo Barents ha portato a termine il soccorso e tutti i naufraghi sono salvi a bordo della nave umanitaria. Non è ancora chiaro dove si dirigerà, non dovrebbe ancora essere stato assegnato il porto sicuro di sbarco.