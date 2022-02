Genova, incappucciati lanciano sassaiola a centro per minori stranieri non accompagnati Almeno dieci persone incappucciate hanno fatto irruzione ieri sera nel cortile dell’ex Ostello della Gioventù del Righi lanciando sassi e pronunciando insulti contro i migranti minori non accompagnati.

A cura di Davide Falcioni

Almeno dieci persone incappucciate hanno fatto irruzione ieri sera nel cortile dell’ex Ostello della Gioventù del Righi lanciando sassi e pronunciando insulti contro i migranti minori non accompagnati che da qualche tempo sono ospitati in alcuni locali della struttura. Secondo alcune testimonianze ci sarebbe un ferito, un ragazzo egiziano colpito su di un fianco, ma per fortuna non in maniera grave. L’episodio è avvenuto intorno alle 20 di sera quando nel centro erano tornati tutti i giovani ospitati, un ventina di ragazzi migranti minori non accompagnati provenienti prevalentemente dal nord Africa. Stando a quanto riferito dagli operatori della struttura, una dozzina di persone incappucciate si sarebbero presentate davanti all’ex Ostello, e alcuni di loro sarebbero riusciti a introdursi nel cortile scavalcando il muro. Da lì sono partiti insulti e cori contro i giovani ospitati. Questi, affacciatesi al terrazzo della struttura, sono diventati in pochi istanti il bersaglio di un lancio di oggetti contundenti, tra cui pietre.

La tensione è salita alle stelle e solo grazie all’intervento degli educatori si è scongiurato il peggio: un paio di minori, infatti, erano in procinto di reagire uscendo dalla struttura per affrontare il gruppetto di incappucciati, ma il personale del centro è riuscito a farli desistere. Avvertite le forze dell'ordine, gli agenti sono arrivati sul posto: nel frattempo però il gruppo di assalitori si era dileguato. Una pattuglia è rimasta in loco tutta la notte. Durante le ore successive in questura sono giunte alcune segnalazioni sulla presenza di persone armate di spranghe e bastoni, ma le pattuglie non hanno trovato riscontri su questi episodi.