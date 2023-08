Genova, degenera lite tra condomini, trentacinquenne accoltellato a morte. Ferito l’aggressore Alessio Grana, 35 anni, è stato aggredito dal vicino di casa cinquantacinquenne con un’arma bianca in un palazzo di Santa Margherita Ligure.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Dramma a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, dove al culmine di una lite tra condomini ieri sera un uomo è stato ucciso. La vittima aveva 35 anni, si chiamava Alessio Grana, ed è stato aggredito dal vicino di casa cinquantacinquenne con un'arma bianca, in un palazzo in via Costamezzana. L'accoltellamento ne ha determinato la morte.

La vittima, probabilmente in stato di alterazione psicofisica, si sarebbe recata davanti alla porta d'ingresso di casa del vicino, colpendolo – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – con un bastone nel corso della discussione. La reazione dell'uomo sarebbe stata brutale.

L'allarme al 118 era scattato intorno alle 20:40 per un'aggressione traumatica al cranio. Nel caseggiato sono intervenuti i carabinieri, che conducono le indagini. Sul posto, l'automedica Tango2 e i mezzi di soccorso di base della Croce Bianca di Rapallo e della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure.

L'aggressore, dopo la colluttazione, è stato portato al pronto soccorso di Lavagna, dove è piantonato ed è stato interrogato dai militari che potrebbero contestargli l'omicidio preterintenzionale.