Genova, cade dal 4° piano per sistemare una tenda: muore la moglie dell’allenatore Attilio Perotti Una donna di 73 anni – Angela Maria Gattavara, moglie dell’ex allenatore di calcio Attilio Perotti – è morta oggi pomeriggio a Genova mentre era intenta a sistemare una tenda malfunzionante nella sua abitazione. L’anziana è precipitata dal quarto piano ed ha perso la vita.

A cura di Davide Falcioni

Una donna di 73 anni – Angela Maria Gattavara – è morta oggi pomeriggio a Genova mentre era intenta a sistemare una tenda malfunzionante nella sua abitazione. L'anziana è precipitata dal quarto piano ed ha perso la vita. Il grave incidente domestico ha avuto una grande eco nel mondo del calcio: la vittima, infatti, era moglie dell'ex allenatore del Genoa, del Verona, della Triestina e del Livorno, Attilio Perotti. L'anziana è precipitata per oltre dieci metri da una palazzina di via Fabrizi, a Genova Quinto. La signora, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe salita su una scala per sistemare una tenda ma avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduta dal balcone sul giardino interno, morendo sul colpo.

Attilio Perotti, oggi 75 anni, è un noto allenatore di calcio. Dopo la carriera di calciatore che lo vide indossare le maglie di Inter, Genoa, Parma, intraprese la carriera di mister in panchina che lo vide operare negli anni '90 prima per la Triestina e poi per il Verona in due periodi, negli anni 90 e a inizio degli anni Duemila, nei quali centrò una promozione in A e una salvezza.