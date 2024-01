Genova, arrestato infermiere: avrebbe violentato in ospedale tre donne di 23, 57 e 82 anni L’infermiere, di 49 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti delle tre donne ed è stato arrestato e condotto ai domiciliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un infermiere di Arenzano, in provincia di Genova, è stato tratto in arresto dai carabinieri del Nas con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di tre pazienti.

Secondo quanto riporta una nota diramata dall'Arma le manette sono scattate per "un uomo di 49 anni, infermiere dell’ASL 3 di Genova che svolgeva le sue mansioni presso l’Ospedale La Colletta di Arenzano. Il provvedimento è scaturito dalle indagini avviate a seguito della segnalazione che la Direzione Sanitaria dell’ASL aveva inoltrato ai carabinieri dopo avere ricevuto le lamentele di una giovane paziente di 23 anni per il comportamento inopportuno dell’infermiere, documentato anche con una serie di messaggi a chiaro sfondo sessuale".

Dopo la segnalazione della giovane paziente le indagini da parte della Procura sono iniziate immediatamente e ben presto i carabinieri avrebbero acquisito riscontri al racconto della ragazza. Non solo. I militari infatti hanno raccolto le denunce di altre due donne, una signora di 82 anni ed una di 57, "risultate vittime anche loro di atti sessuali durante la loro degenza presso Ospedale La Colletta, non potendo escludere che vi possano essere state ulteriori vittime che ancora non sono state individuate".

La procura ha chiesto al gip una misura cautelare a carico dell'infermiere che, fatta salva la presunzione di innocenza dell’indagato, è stato ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata nei confronti delle tre donne e arrestato e condotto presso la propria abitazione ove è stato sottoposto alla detenzione domiciliare.