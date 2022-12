Gelo Usa lontano dall’Italia, farà caldo anche a Capodanno: le previsioni meteo del colonnello Guidi Sarà un Capodanno all’insegna del tempo stabile e di temperature anomale. Lo spiega a Fanpage.it il colonnello Guido Guidi: le previsioni meteo e le tendenze per la fine dell’anno e i primi giorni del 2023.

Intervista a Guido Guidi Meteorologo e tenente colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Chiara Ammendola

Sarà un Capodanno all'insegna del tempo stabile e con temperature al di sopra della media. Un'anomalia, considerato il periodo, causata dall'anticiclone africano e che persisterà anche nei primi giorni del 2023, come spiegato a Fanpage.it da Guido Guidi, meteorologo e tenente colonnello dell'Aeronautica Militare.

A chi si chiede se l'aria gelida che ha travolto gli Stati Uniti, e che sembra dirigersi verso l'Europa, colpirà anche l'Italia, il colonnello Guidi risponde negativamente. “Sicuramente quello che è accaduto negli Usa non accadrà in Europa, tantomeno in Italia – spiega – anzi, la parte centromeridionale dell'Europa continuerà a godere di aria mite, al massimo scenderanno un po' le temperature sui paesi del nord, ma senza valori eccezionali. A Capodanno? Le temperature saranno al di sopra della media stagionale e il cielo sarà nuvoloso, dimentichiamoci il sole”.

Colonnello che tempo ci attende a Capodanno?

C'è un'alta pressione stabile e diffusa su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa meridionale, quindi anche d'Italia. Questo comporta un tempo sostanzialmente stabile, compresa un'anomalia di temperatura che persiste. Parliamo di temperature superiori alla media, soprattutto sulle regioni meridionali e centrali dove c'è anche un po' più di sole, e quindi si raggiungono valori intorno ai 18 gradi nelle ore centrali della giornata.

Al Nord invece cosa accade?

Per le regioni settentrionali invece, essendo la massa d'aria piuttosto umida e, c'è una nuvolosità piuttosto diffusa e queste nubi, essendo a tratti persistenti, soprattuto in pianura Padana, inibiscono il riscaldamento diurno e quindi tengono le temperature intorno ai 10 gradi. Non c'è differenza con le temperature minime che non scendono per la presenza delle nubi e sempre perché c'è la presenza di una massa d'aria calda. Per cui anche al nord possiamo parlare di anomalia di temperatura.

Il tempo rimarrà stabile anche nei primi giorni del nuovo anno?

È una stabilità che accompagna la fine dell'anno ma anche l'inizio di quello nuovo, sebbene il passaggio di una debole perturbazione tra martedì e mercoledì prossimi, quindi nei primi giorni dell'anno, riporterà un po' di pioggia soprattutto su settentrione e regioni centrali.

Porterà qualche fiocco di neve sulle Alpi, ma non sull'Appennino dove le temperature restano alte: qui per la neve bisognerà aspettare un po'. Verso la fine della settimana però le temperature scenderanno un po', non possiamo dire saranno in linea con quelle del periodo, ma saranno comunque meno alte di quelle che stanno accompagnando la fine dell'anno.

Possiamo parlare di bel tempo?

Il tempo non lo definirei bello, ma stabile. Sulle regioni settentrionali ad esempio il cielo non sarà sicuramente limpido, al Centro sarà a tratti nuvoloso mentre al Sud ci saranno schiarite piuttosto ampie.

E per chi ha optato per una settimana bianca?

La neve c'è sulle Alpi, non moltissima, ma sufficiente, e devo dire che trattandosi di nubi basse, spesso le cime più alte sono al di sopra, quindi il tempo è anche migliore in montagna. Sugli Appennini poi, sopratutto su quello centrale, ci saranno gran belle giornate.

Il gelo che ha colpito il nord America arriverà in Italia?

Sicuramente quello che è accaduto negli Usa non accadrà in Europa, tantomeno in Italia. Anzi, la parte centromeridionale dell'Europa continuerà a godere di aria mite, al massimo scenderanno un po' le temperature, ma senza valori eccezionali, sui paesi del nord Europa, ma non ci sarà nulla di quanto visto in nord America.