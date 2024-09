Gallipoli, ragazza di 13 anni investita da un’auto sul lungomare: il video dell’incidente L’incidente è avvenuto sabato sera intorno alle 20: la ragazza si è prontamente rialzata subito dopo essere stata investita da un uomo alla guida della sua auto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto sabato sera a Gallipoli tra lungomare Galileo Galilei e Piazzale Falcone e Borsellino. Qui, infatti, una ragazzina di 13 anni è stata investita mentre attraversava la strada da un uomo di 43 anni alla guida di una Seat. L'automobilista si è prontamente fermato per soccorrere l'adolescente, che fortunatamente non ha riportato alcune lesione ma solo un enorme e più che comprensibile spavento.

I fatti sono avvenuti intorno alle 20 e sono stati ripresi da un video diventato nel frattempo virale. Impressionante la rapidità con la quale la giovane, dopo essere stata scaraventata sull'asfalto, si è rimessa in piedi allontanandosi verso il marciapiedi. Immediati i soccorsi prestati dallo stesso conducente, in compagnia di una passeggera e poi da altri automobilisti e pedoni che erano nei paraggi..

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per i primi soccorsi. Al termine delle medicazioni, la 13enne è stata accompagnata nel vicino ospedale “Sacro Cuore di Gesù” per essere affidata ai medici. Qui è stata tenuta sotto osservazione dal personale sanitario, per scongiurare il rischio di eventuali lesioni agli organi interni. I rilievi sul luogo dell'incidente, intanto, sono stati eseguiti dagli agenti di polizia locale della Città Bella, nelle cui mani sono gli accertamenti e le verifiche sulle responsabilità.