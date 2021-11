Galles, bambino di 10 anni sbranato e ucciso da un cane mentre giocava con un amico Jack Lis, un bimbo di appena dieci anni, è morto dopo essere stato sbranato da un cane nei pressi di Caerphilly, in Galles. Stava giocando nel giardino della casa di un amico.

A cura di Davide Falcioni

Jack Lis, un bambino di appena dieci anni, è morto dopo essere stato sbranato da un cane nei pressi di Caerphilly, in Galles. Lo riferisce Sky News spiegando che la proprietaria dell'animale, una donna di 28 anni, è stata arrestata con l'accusa di non aver controllato adeguatamente un cane molto pericoloso. Il bimbo è stato attaccato mentre si trovava a casa di un amico. Gli agenti intervenuti sul luogo della tragedia hanno fermato il cane, uccidendolo.

Stando a quanto riferiscono i giornali gallesi il bambino aveva raggiunto la casa di un amico, suo vicino di casa. Mentre i due stavano giocando in giardino all'improvviso Jack Lis è stato attaccato da Beast, un cane di razza pitbull. Dopo essere sfuggito al controllo dei proprietari di casa l'animale si è avventato sul corpo del bambino, azzannandolo alla gola e uccidendolo nel volgere di pochi istanti e molto prima che qualcuno potesse intervenire per fermarlo; l'aggressione è durata in totale una manciata di minuti. L'amico di Jack ha da subito chiesto aiuto gridando, purtroppo invano, perché quando i primi adulti sono arrivati sul posto era ormai troppo tardi. La polizia, intervenuta dopo pochi minuti, ha sparato all'animale, ma per Jack non c'era già più niente da fare e l'intervento di un'ambulanza, seppur tempestivo, non è purtroppo servito a niente. La polizia del Gwent ha aperto un'inchiesta e sottoposto a interrogatorio due persone che si sono presentate spontaneamente al commissariato. Gli agenti hanno chiesto di limitare la circolazione delle informazioni condivise sui social media per non intralciare le indagini.