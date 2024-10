Funerali Sammy Basso, l’addio al 28enne venerdì al campo sportivo di Tezze

video suggerito

A cura di Antonio Palma

È stata fissata la data e il luogo dei funerali di Sammy Basso, il 28enne morto sabato dopo un malore mentre si trovava in un ristorante. L'ultimo saluto allo studioso noto per essere il più longevo malato di progeria al mondo avverrà venerdì prossimo 11 ottobre al campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, dove Sammy e nato ed è cresciuto e dove risiedeva con la famiglia.

II funerali del biologo saranno celebrati con rito religioso cattolico ma all'aperto per poter accogliere i tanti che sicuramente vorranno presenziare al momento di preghiera tra cui tantissimi amici famosi ed esponenti politici che hanno già annunciato la loro presenza. Ci saranno i rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali oltre a tante gente comune.

Le esequie nel pomeriggio di venerdì al campo sportivo di Tezze, con inizio alle 15.00. La cerimonia funebre sarà celebrata direttamente dal Vescovo della Diocesi di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto, con a fianco don Piero Savio, parroco di Tezze, ma non si esclude la presenza anche di altri parroci del comprensorio bassanese.

Il giorno dei funerali di Sammy Basso l'amministrazione comunale di Tezze ha fatto già sapere che proclamerà il lutto cittadino. "Abbiamo parlato e abbiamo ragionato sulla cerimonia d'addio. Si può immaginare il loro stato d'animo, ma intendo rispettare la loro richiesta di privacy" ha dichiarato il sindaco di Tezze.

Dopo i funerali, il corpo di Sanmy Basso sarà donato alla scienza per lo studio e la ricerca di una cura per la progeria, come ha voluto lo stesso 28enne prima della morte. Sono stati già presi contatti con il Centro di riferimento per la donazione del Corpo e Biobanca dell’Università di Padova, proprio dove il ragazzo ha preso la doppia laurea con lode in biologia molecolare. Qui infatti verranno effettuati degli studi sui tessuti che poi saranno trasmesse in un centro specializzato di Boston che si occupa di progeria, con il quale lo stesso Sammy collaborava.