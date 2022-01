Fugge per paura dei botti e finisce in A1, il cane Otto salvato dalla polizia con la safety car L’esemplare di pastore tedesco di 4 anni, impaurito dai botti, è scappato finendo sull’autostrada A1 a Chiusi.Salvato dalla polizia stradale e riconsegnato al padrone.

A cura di Antonio Palma

Nonostante divieti, ordinanze di ogni tipo contro i fuochi d’artificio e appelli pubblici da più parti ad evitare di sparare a Capodanno, purtroppo nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio in moltissime città si è continuato sparare i botti con inevitabili ripercussioni sui tanti animali domestici spaventati. Tra di loro anche il cane Otto, un esemplare di pastore tedesco di 4 anni che, frastornato dai botti, è scappato terrorizzato dalla propria abitazione in provincia di Siena la notte di Capodanno, finendo però purtroppo per ritrovarsi a vagare sull’autostrada A1 con grave rischio sia per la sua incolumità che di quella degli automobilisti di passaggio.

Per fortuna qualcuno si è accorto di lui mentre correva lungo la carreggiata e ha allertato la polizia che è subito intervenuta portandolo in salvo. Sul luogo dell’avvistamento, nei pressi del casello autostradale di Chiusi, sono intervenuti in poco tempo gli agenti della polizia stradale di Battifolle che hanno rallentato il traffico fino a fermarlo prima di avvicinare l’animale e condurlo al sicuro. Una volante infatti ha rallentato il traffico in regime di safety car mentre altri agenti hanno avvicinato Otto con delle briciole di una brioche. L’animale, molto docile, si subito fidato dei poliziotti. Una volta conquistata la sua fiducia tutto poi è stato più facile, con coccole e carezze gli agenti lo hanno convinto a salire sull’auto di servizio portandolo poi negli uffici della Stradale dove è stato rifocillato

In attesa del proprietario, l’animale è stato poi consegnato al canile gestito dall’Enpa di Arezzo dove grazie al microchip è stato identificato il proprietario che lo stava cercando. Si è scoperto così che per paura il cane aveva percorso oltre dieci chilometri dopo aver saltato la recinzione di casa. Otto ha potuto così riabbracciare la sua famiglia e tornare a casa.