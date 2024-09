video suggerito

Francia, quasi 50 chili di cocaina consegnati ai supermercati: erano nascosti tra le banane La polizia sta ora cercando di identificare il reale destinatario dopo che droga è stata trovata sotto i pallet di banane in quattro diversi punti vendita della catena 'Grand Frais'. Non è la prima volta che accade.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Oltre 40 chili di cocaina sono stati consegnati a quattro negozi di una nota catena di supermercati in Francia, con la polizia che "non è sicura" di chi fosse il reale destinatario della consegna ‘speciale' arrivata probabilmente dalla Colombia. Il personale delle filiali ‘Grand Frais' nella regione Borgogna-Franca Contea è rimasto "sbalordito" nel trovare la droga occultata sotto i pallet di banane. I clienti sono stati subito rassicurati sul fatto la cocaina non fosse entrata in contatto con la frutta.

Olivier Caracotch, pubblico ministero di Digione, in Borgogna, ha affermato che 10 kg di cocaina sono stati trovati nella consegna di frutta al negozio Grand Frais di Beaune. Tra 10 kg e 12 kg sono stati rinvenuti in spedizioni simili destinate ad altri tre negozi. "Stiamo lavorando a stretto contatto con la polizia per garantire che le indagini procedano senza intoppi e che il nostro personale e i nostri clienti siano al sicuro", ha fatto sapere Un portavoce di Grand Frais.

Le banane sono sicuramente il frutto preferito dai narcotrafficanti sudamericani come dimostrano i diversi sequestri di cocaina avvenuti anche in tempi recenti Europa. La maggior parte della droga proveniva dalla Colombia.

A luglio, i cani antidroga hanno trovato 6 tonnellate dello stupefacente per un valore stimato di 180 milioni di euro nascosti in una spedizione di banane in Ecuador, destinata alla Germania. Ad agosto, gli agenti doganali della città greca settentrionale di Salonicco hanno scoperto circa 93 kg di cocaina in una nave proveniente dall'Ecuador. E sì, trasportava banane.

Ancora, a maggio, circa 250 kg di cocaina sono stati trovati nascosti in container di banane in un magazzino di Colmar, in Francia.

A marzo, i funzionari doganali bulgari hanno sequestrato 170 kg di cocaina da una nave che trasportava banane dall'Ecuador all'Europa, mentre un mese prima, i colleghi britannici avevano dichiarato di aver trovato 5,7 tonnellate di cocaina in una spedizione simile: il più grande sequestro di droga di classe A mai effettuato nel Regno Unito.