Francesco investito fuori dalla discoteca, muore a 26 anni dopo giorni di agonia in ospedale Il ragazzo bolognese di 26 anni è stato investito domenica scorsa davanti a una discoteca in provincia di Firenze. Francesco Pio Otranto è morto all’ospedale Careggi dove era ricoverato.

A cura di Antonio Palma

Non ce l’ha fatta Francesco Pio Otranto, il ragazzo bolognese di 26 anni investito domenica scorsa davanti a una discoteca in provincia di Firenze. Il giovane è deceduto martedì all’ospedale Careggi di Firenze dove era stato trasferito d’urgenza dopo il terribile investimento. Una notizia che ha gettato nello sconforto parenti e amici che hanno inondato i social di ricordi commossi e messaggi di cordoglio.

Le condizioni di Francesco Pio Otranto però erano già molto gravi. Il ragazzo residente a Calderara di Reno, in provincia di Bologna, era stato soccorso nelle prime ore della mattina di domenica scorsa dopo essere stato investito in pieno da un’auto in transito nei pressi di una discoteca del posto in zona Osmannoro, a Sesto Fiorentino.

I soccorsi del 118 che sono intervenuti sul posto, lo hanno stabilizzato in strada provvedendo alle prime manovre prima del trasporto in pronto soccorso in codice di massima urgenza ma ogni sforzo si è rivelato vano. Le condizioni del 25enne sono apparse subito gravissime e il giovane è morto dopo due giorni di agonia per i traumi riportati nell’impatto.

"Lascerai un vuoto dentro di noi, soprattutto quando balleremo e tu non potrai esserci fisicamente, però ballerai da su e ci dirai: ‘Ma quanto siamo stati belli’" è uno dei messaggi in ricordo di Francesco Pio Otranto. "Se ne è andato un pezzo del nostro cuore. Riposa in pace angelo", "Quanta tristezza, mi mancherà, ci mancherai tantissimo" scrivono altri amici sui social

La tragedia domenica intorno alle sei quando una vettura guidata da un operaio cinquantenne ha investito in pieno il 26enne in via del Cantone. L’automobilista si è subito fermato per prestare i soccorsi e ora la sua posizione è al vaglio della polizia stradale. Sul luogo dell’incidente sono accorsi gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Firenze Nord, che ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire le modalità e le cause dell’investimento.