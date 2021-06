"Never Stop Dreaming" è il suo nuovo progetto in corso: partire per la Dakar 2022 sfidando il deserto, le impervie dune, le ore infinite alla guida con la sabbia che cerca di entrarti dappertutto. E poi c'è lei, Francesca Gasperi che la farà per dimostrare a tutti che una motociclista mamma non deve mai smettere di sognare. La sua determinazione, la sua forza, la sua allegria sono contagiose, ti trascinano dentro ai suoi sogni in una manciata di minuti, ti motivano.

Una lunga carriere come giornalista nel settore delle moto, fotografa, motociclista e poi mamma che viaggia veloce sulle due ruote tra l'Europa, l'Asia e l'Africa. Una donna sulle due ruote? "In molti anni in questo ambiente non ho mai assistito ad alcun tipo di violenza. La passione è più forte di tutto, quando mi infilo il casco non esiste nessuna differenza, nessun sesso. Siamo tutti motociclisti".

La sua voglia di sfidare il deserto deriva anche dalla forza che hanno i bambini terminali di lottare per la vita. "Anche per loro voglio farlo. Li ho conosciuti facendo la mototerapia inventata dal campione italiano Vanni Oddera, moto elettriche – perfettamente igienizzate – dentro alle corsie degli ospedali dei bambini terminali. Vederli sorridere, vedere i loro occhi colorarsi di emozioni e speranze mi ha sempre colmato l'anima di gioia", spiega Francesca Gasperi.

Ma perché la Dakar? "Voglio continuare a sognare e realizzare la regina di tutte le corse rally sarebbe il coronamento. Molte mamme mi scrivono come faccio, se ho paura, e tuo figlio cosa dice… Mamme, e mi rivolgo a voi con un appello, sognate e fate vedere ai vostri figli come una passione può diventare un sogno che si realizza, i nostri figli apprezzeranno e cercheranno sempre di dare il meglio per realizzare i propri sogni".