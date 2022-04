Forti venti di burrasca e pioggia: allerta meteo gialla in 5 regioni giovedì 21 aprile Per domani, giovedì 21 aprile, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla sull’intero territorio di Umbria, Lazio e su settori di Abruzzo, Molise e Sardegna.

A cura di Redazione Meteo

A un mese esatto dall'inizio della primavera chi si aspettava delle giornate di bel tempo e temperature alte sarà destinato a rimanere deluso, almeno in alcune regioni d'Italia per le quali la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo. Nella giornata di domani i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

"L’avviso – spiega la Protezione Civile sul suo sito – prevede dalle prime ore di domani, giovedì 21 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, dapprima sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri. Previste inoltre mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 21 aprile, allerta gialla sull’intero territorio di Umbria, Lazio e su settori di Abruzzo, Molise e Sardegna. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione".