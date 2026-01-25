Attualità
Forti nevicate nel Bellunese: accumuli fino a 35 cm, strade chiuse e auto e pullman bloccati

Neve fresca in abbondanza è caduta un po’ ovunque oltre gli 800 metri di quota interessando in particolare la parte alta del territorio Bellunese con accumuli molto significativi.
A cura di Antonio Palma
Immagine

Torna la neve abbondante sulle Alpi orientali dove da questa mattina imponenti nevicate hanno imbiancato tutto il Bellunese con accumuli fino a 35 centimetri e inevitabili ripercussioni sulla mobilità con auto e pullman bloccati e strade chiuse. I fiocchi hanno iniziato a farsi vedere già ieri ma è nelle scorse ore quando le nevicate si sono fatti più intense che il paesaggio ha assunto un aspetto tipicamente invernale.

Neve fresca in abbondante è caduta un po' ovunque oltre gli 800 metri di quota interessando in particolare la parte alta del territorio Bellunese con accumuli molto significativi. Con il passare delle ore anche Cortina d’Ampezzo si è progressivamente imbiancata. Inevitabili i disagi per chi si trovava in strada. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco forze dell'ordine  e addetti di Veneto Strade fin dalle prime ore del mattino sia per sgomberare le principali arterie dalla neve sia per assistere automobilisti gli autisti in difficoltà.

Dalla società che gestisce le arterie stradali della zona, Veneto Strade, comunicano nell'ultima bollettino che attualmente restano chiuse alcune strade per neve abbondante: la SP149 "di Cima Grappa", la SP619 "di Vigo di Cadore" tra Casera Razzo e il confine con la provincia di Udine, la SP148 "Cadorna" sul Monte Grappa all'altezza del Rifugio Forcelletto; per tutto il periodo invernale è chiusa la SP33 "di Sauris" al confine della provincia di Udine.

Sono in corso le operazioni di sgombero neve e trattamenti antighiaccio e dalla stessa società stradale arrivano i consigli a chi si mette al volante in zona: utilizzare i passi alpini solo con catene montate fuori dalla sede stradale, tenere pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade provinciali e regionali in gestione a Veneto Strade e non mettersi in viaggio su ciclomotori e motocicli in caso di neve o ghiaccio.

