Folgorato da cavo a 20 mila volt: ustioni sul 90% del corpo. Operaio muore dopo 5 giorni di agonia Giancarlo Carulli, 64 anni, capo operaio del Comune di Francavilla al Mare (Chieti), sabato 5 agosto era rimasto gravemente ustionato mentre stava sistemando un cavo della pubblica illuminazione in zona Foro.

A cura di Biagio Chiariello

Era rimasto folgorato mentre stava sistemando un cavo della pubblica illuminazione, riportando ustioni sul 90 per cento del corpo. Non ce l'ha fatta Giancarlo Carulli, 64 anni, capo operaio del Comune di Francavilla al Mare (Chieti): lo sfortunato incidente era avvenuto lo scorso 5 agosto.

L'operaio stava lavorando su un cestello nella zona del Foro di Francavilla: pare stesse riparando un cavo della pubblica illuminazione rimasto danneggiato dal temporale della notte precedente. Secondo la ricostruzione dei fatti, durante la manovra ha urtato un cavo della media tensione a 20 mila volt. Era ricoverato in condizioni gravissime nel centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

La tragica notizia è stata confermata dalla sindaca Luisa Russo: "Nella notte è venuto a mancare il nostro capo operaio, Giancarlo Carulli. L'ho appreso dalla sua famiglia. È una notizia dolorosissima, un momento molto duro per tutta la nostra amministrazione. Giancarlo era uno uomo buono, con una grande dedizione al lavoro, il vuoto della sua mancanza sarà forte. A nome mio, di tutta l'amministrazione comunale, dello staff, di tutti i dipendenti del Comune di Francavilla al Mare, esprimo il più profondo sentimento di cordoglio per la tragedia che ha colpito questa famiglia e la nostra città".

A ricordare Carulli anche l’ex sindaco Antonio Luciani: “Hai lottato come un leone, come sempre, ma non c’è stato niente da fare – scrive in un post su Facebook – in Paradiso avevano bisogno di te. Ti ricorderò per sempre. La tua dedizione, la tua generosità, il tuo amore per la nostra Francavilla al Mare”.