Foggia, tre ragazzi accusati di aver drogato e violentato una tredicenne in un garage Tre giovani di Cerignola sono accusati di violenza sessuale e cessione di sostanza stupefacente aggravata. I tre sono stati condotti in carcere.

A cura di Davide Falcioni

Una ragazza di 13 anni è stata prima drogata, poi violentata da tre maggiorenni dopo aver conosciuto uno di lor sui social network. I fatti risalgono allo scorso ottobre ma questa mattina, al termine di una lunga indagine, gli agenti della Squadra Mobile di Foggia hanno arrestato i presunti responsabili degli abusi, tutti accusati dei reati di violenza sessuale e cessione di sostanza stupefacente aggravata. I tre sono stati condotti in carcere e nei prossimi giorni verranno interrogati.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, condotte dagli agenti della squadra mobile e del commissariato di Cerignola, nell'autunno scorso uno dei ragazzi – dopo aver conosciuto la vittima sui social – l'avrebbe attirata in un garage, situato nella periferia della cittadina, dove si sarebbe consumata la violenza di gruppo. Dopo essere tornata a casa la vittima aveva raccontato in lacrime ai genitori l'abuso subito e questi si erano subito recati in questura per sporgere denuncia.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, dopo aver offerto alla ragazzina delle sostanze stupefacenti, i tre giovani (tutti di età compresa tra i 19 e i 20 anni) l'avrebbero obbligata, con violenza e minacce, a subire rapporti sessuali "approfittando della sua condizione di inferiorità psichica e fisica determinata dall'età, dalla compresenza di tre uomini, dalla posizione isolata del box in cui sono avvenuti i fatti, dallo stato di alterazione dovuto all'uso di droga che le era stata offerta", tutte circostanze che – se confermate nel corso di un processo – costituiranno un'aggravanti per i tre indagati.