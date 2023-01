Foggia, le gemelle Maria e Francesca festeggiano 200 anni (in due) Ieri Francesca e Maria, gemelle di Anzano di Puglia, hanno festeggiato i 100 anni davanti a decine di nipoti e concittadini.

A cura di Davide Falcioni

Durante tutto l'arco della loro vita, le gemelle Francesca e Maria hanno condiviso momenti felici e dolorosi, e non potevano che celebrare una accanto all'altra un traguardo importante e per niente scontato: quello dei 100 anni.

Le due vivono ad Anzano di Puglia, un piccolo paese situato sui Monti Dauni, in provincia di Foggia. Entrambe sono nate il 23 gennaio 1923 e ieri hanno avuto la possibilità di festeggiare davanti a decine di concittadini e almeno una cinquantina di parenti, alcuni dei quali provenienti dagli Stati Uniti. Un'occasione che ha unito un'intera comunità. Dopotutto, raggiungere il secolo di vita non è un'impresa comune.

Nel corso della loro vita, le due anziane hanno lavorato nei campi e si sono prese cura della famiglia. Maria si è sposata e ha avuto quattro figli, mentre Francesca non si è mai legata in matrimonio. Per Francesca, chiamata affettuosamente "Cecca" dai cari, raggiungere i 100 anni è "un dono di Dio".

Il loro segreto? L'ha spiegato Maria: "Volerci bene, stare insieme e in armonia con tutta la nostra famiglia". "Mia sorella – dice Francesca – si è sposata e ha avuto cinque figli. Uno è morto. Lei ha sempre lavorato. Ha fatto l'uomo e la donna di casa. Si alzava ogni giorno presto e andava a lavorare nei campi e con gli animali e quando tornava a casa faceva le faccende domestiche e badava ai figli. Io, invece, non mi sono sposata. Sono rimasta a casa e ho imparato a ricamare. So ricamare molto bene e ho realizzato lavori bellissimi".

Per decenni le due donne hanno vissuto in case diverse ma distanti una manciata di metri. Invece da due anni vivono insieme. Pur volendosi bene, tra le due sorelle non sono mancati bisticci. Ma sempre di poco conto, e anche oggi – a cento anni suonati – la convivenza non sempre è facile.