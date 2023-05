Firenze, vede una ragazza alla guida, la insegue e cerca di violentarla in auto: arrestato 39enne Un uomo di 39 anni ha inseguito una studentessa di 21 anni per violentarla in auto. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine, allertate dai parenti della ragazza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale dopo aver tentato di aggredire una ragazza di 21 anni a Calenzano nella serata di sabato. Stando a quanto reso noto dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, la giovane fiorentina stava guidando per andare a trovare gli zii quando, lungo la strada, l'uomo le si è avvicinato a bordo della sua vettura.

Da lì avrebbe chiesto alla 21enne di seguirlo e lei, spaventata, è immediatamente ripartita. Nonostante questo, però, il giovane non ha desistito e ha così iniziato un vero e proprio inseguimento per fermare la studentessa. Dopo averla affiancata più volte, il 39enne con una denuncia alle spalle per lesioni le ha tagliato la strada ed è sceso dalla vettura che stava guidando. La ragazza, nel frattempo paralizzata alla guida della propria auto, non è riuscita a fuggire e così l'uomo ha avuto il tempo di aprire la sua portiera e di salire dal lato del passeggero.

A quel punto, la 21enne è riuscita a divincolarsi e a fuggire per poi prendere il telefono e chiamare lo zio che subito è arrivato in suo soccorso. Nonostante l'intervento dei parenti della giovane, il 39enne ha continuato a cercare di portare avanti il suo tentativo di violenza, lanciandosi più volte contro la 21enne e gettandola a terra. Un familiare della ragazza ha quindi allertato una pattuglia dei carabinieri di Campi Bisenzio che è fortunatamente riuscita a bloccare l'aggressore.

La ragazza è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e portata al pronto soccorso. Stando a quanto reso noto, sarà dimessa nella serata di oggi con una prognosi di tre giorni per trauma cranico lieve, conseguente alla caduta, e un'abrasione al ginocchio. Per l'uomo è scattato l'arresto per violenza sessuale ed è stato portato nel carcere di Dogaia a Prato. La ragazza ha raccontato agli agenti di non aver mai visto prima l'aggressore.