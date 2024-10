video suggerito

Firenze, lesioni in un liceo scientifico: mille evacuati tra studenti, prof e personale scolastico La decisione è stata presa nell’ambito del piano di emergenza dell’istituto scattato a seguito di lesioni strutturali riscontrate in un cantiere che si trova ai piani inferiori per lavori di ristrutturazione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mille persone, tra studenti e personale scolastico, sono state evacuate stamattina dall'immobile che ospita il liceo scientifico Leonardo da Vinci in via Giovanni dei Marignolli, a Firenze. La decisione è stata presa nell'ambito del piano di emergenza dell'istituto scattato a seguito di lesioni strutturali riscontrate in un cantiere che si trova ai piani inferiori per lavori di ristrutturazione.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10:20 per controllare i locali e scongiurare il coinvolgimento, poi escluso, di eventuali persone che si trovavano nel cantiere. Sul posto anche il funzionario tecnico per le verifiche, la polizia locale e il personale sanitario.

Tra settembre 2023 e settembre 2024 69 crolli nelle scuole italiane

Cittadinanzattiva ha recentemente presentato il ventiduesimo Rapporto sulla sicurezza nelle scuole, evidenziando un quadro complicato in termini di prevenzione e gestione dei rischi. Secondo i dati raccolti, gli asili nido e le università risultano mediamente più sicuri rispetto alle altre scuole, ma tutti i settori mostrano una generale impreparazione nella gestione dei pericoli.

Leggi anche Crea porno fake delle compagne di liceo con IA: studente 18enne rischia dura condanna

Nel periodo compreso tra settembre 2023 e settembre 2024, si sono verificati 69 crolli nelle scuole, un numero mai raggiunto negli ultimi sette anni. Di questi, il 40,5% è avvenuto nel Sud e nelle Isole, mentre il 19% nelle regioni del Centro. In molti casi, i crolli sono stati preceduti da segnali visibili ma ignorati. Oltre il 59% degli edifici scolastici non possiede ancora il certificato di agibilità e il 57,68% non ha il certificato di prevenzione incendi. Solo l’11,4% delle scuole è stato progettato secondo le normative antisismiche.

Poche esercitazioni per alluvioni e rischio vulcanico

Un’indagine condotta tra 361 docenti ha rilevato inoltre che il 64% delle scuole presenta problemi di manutenzione, come infiltrazioni d’acqua e distacco di intonaco. Il 50,8% degli insegnanti ha segnalato situazioni di inadeguatezza rispetto alla sicurezza, con interventi successivi solo in parte. Le prove di emergenza risultano essere state effettuate nel 92% dei casi, principalmente per il rischio incendio e sismico, mentre le esercitazioni per alluvione e rischio vulcanico restano minoritarie, nonostante la crescente frequenza di eventi disastrosi legati al cambiamento climatico.