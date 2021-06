Un incendio è divampato presso un centro commerciale di Ponte a Greve, alla periferia di Firenze. Da diverse zone della città si vede una nuvola di fumo arrivare dall’edificio: l'incendio, scoppiato intorno alle 14.30 di oggi, ha interessato il tetto del centro commerciale, dove sono in corso dei lavori, all’altezza del tetto che ricade nella zona del negozio di Mediaworld. Diverse le telefonate arrivate al comando dei vigili del fuoco da chi vedeva il fumo anche a distanza. Allarme nella zona anche per il forte odore di bruciato che è arrivato fino a Scandicci. Il centro commerciale di Ponte a Greve è stato evacuato per precauzione e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme. “Intervento in atto in un centro commerciale in località Ponte a Greve per l’incendio innescato probabilmente durante dei lavori di impermeabilizzazione della copertura. Evacuata la struttura, non risultano persone coinvolte”, fanno sapere i vigili del fuoco su Twitter.

Non risulterebbero persone coinvolte nell'incendio – In base alle prime informazioni, ad andare a fuoco sarebbe del catrame e dal tetto si è alzata una colonna di fumo visibile a distanza. Oltre ai vigili del fuoco sul posto stanno intervenendo anche i carabinieri e sono arrivate delle ambulanze. È stata chiusa la svolta da viale Nenni verso il centro commerciale. Al momento non risulterebbero feriti nel centro commerciale. Sono da quantificare, secondo le prime informazioni, i danni subiti dalla copertura dell'edificio ma non si segnalerebbero problemi per le attività commerciali.