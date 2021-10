Firenze, donna muore travolta dal crollo improvviso di un muro forse a causa del maltempo Una donna di 49 anni è morta nel pomeriggio di oggi all’ospedale di Careggi, dove era stata ricoverata d’urgenza in mattinata dopo essere stata travolta dal crollo di una porzione di un muro di mattoni avvenuto improvvisamente a Calenzano.

A cura di Davide Falcioni

Una donna di 49 anni è morta nel pomeriggio di oggi all'ospedale di Careggi, dove era stata ricoverata d'urgenza in mattinata dopo essere stata travolta dal crollo di una porzione di un muro di mattoni avvenuto improvvisamente a Calenzano, probabilmente a causa del maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuto sulla Toscana: a chiarire le cause del crollo sarà però un'inchiesta della magistratura. La donna è stata investita in pieno e dopo i primi soccorsi le sue condizioni sono subito apparse disperate: la 49enne stava passeggiando nel momento in cui è avvenuto l'incidente.

La via in cui è avvenuto il cedimento recentemente era stata riaperta al traffico veicolare per problemi di viabilità della zona: non è escluso, quindi, che le vibrazioni dei mezzi pesanti possano aver indebolito ulteriormente la struttura. Sul luogo dell'incidente, oltre all'ambulanza del 118 era intervenuto anche l'elicottero Pegaso, che ha trasferito velocemente in ospedale la donna. "Siamo profondamente addolorati per questa notizia. Esprimiamo sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia", ha dichiarato il sindaco Riccardo Prestini inviando il proprio messaggio di cordoglio alla famiglia della quarantoneve coinvolta nel crollo del muro a Dietropoggio. "In attesa di avere conferme in merito alle cause del crollo – ha detto il primo cittadino – stiamo contattando i proprietari del terreno e del muro, che si trovano negli Stati Uniti, per notificare il sequestro dell’area e intimare la messa in sicurezza della restante parte della struttura".