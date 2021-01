in foto: via Twitter

Nella serata di mercoledì 27 gennaio 2021, un incendio ha avvolto un'abitazione in un condominio di Scandicci, in provincia di Firenze. Al suo interno i soccorritori hanno rinvenuto un corpo carbonizzato: un uomo di 87 anni, pensionato, viveva solo tra quelle quattro mura ed è rimasto vittima dell'incendio. Le fiamme hanno distrutto l'appartamento all'ultimo piano del palazzo che è stato evacuato in seguito all'incendio dai carabinieri e vigili del fuoco che stanno cercando di capire da dove siano partite le fiamme che hanno avvolto in poco tempo l'appartamento.

L'incendio ha interessato maggiormente le zone dell'ingresso e della camera da letto della piccola abitazione. L'87enne viveva all'ultimo piano del condominio ed è probabile che si sia trattato di un incidente finito in tragedia. Sulla vicenda stanno effettuando degli accertamenti i vigili del fuoco, che sono accorsi sul posto anche per i primi soccorsi. Sono in corso anche degli accertamenti sull'agibilità dei due appartamenti che si trovano al piano di sotto, interessati più da vicino dall'incendio che ha distrutto l'appartamento del settimo piano. La strada nella quale si trova il condominio è stata chiusa al traffico in attesa di ulteriori rilievi sul caso.

Per l'87enne rimasto coinvolto nel rogo non c'è stato nulla da fare. I soccorsi hanno potuto solo trovare il cadavere e procedere con il riconoscimento e la dichiarazione del decesso. L'anziano pensionato viveva da solo da tempo e quando è scoppiato l'incendio nessuno ha potuto fornirgli l'aiuto utile a salvarsi. Non è chiaro cosa stese facendo l'uomo al momento del rogo e come le fiamme lo abbiano sorpreso e bloccato all'interno del condominio. Per i condomini sfollati sono stati attimi di terrore quelli durante i quali i vigili del fuoco hanno cercato di spegnere l'incendio ed entrare nell'appartamento al settimo piano.