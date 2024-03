Omicidio a Firenze, accoltellato di notte in piazza e lasciato a terra: 19enne muore in ospedale Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a coltellate a Firenze. Il giovane è deceduto in ospedale dopo essere stato soccorso. Si indaga sull’aggressione legata a una lite per droga. Fermato un gruppo di persone che potrebbe essere stato sul luogo dell’accoltellamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato e ucciso la notte scorsa a Firenze. Il giovane di origine moldava è stato soccorso in strada, a due passi dalla stazione, ed è poi deceduto all'ospedale di Santa Maria Nuova. Secondo le prime informazioni, il 19enne sarebbe stato aggredito a coltellate dopo una lite, forse legata a questioni di droga. La polizia è intervenuta poco prima dell'una di notte in largo Alinari, luogo dell'accoltellamento.

Per l'omicidio del 19enne, la squadra mobile di Firenze avrebbe già ristretto i suoi accertamenti a un gruppo di persone che sono già state fermate per essere ascoltate. Tra loro potrebbe esserci l'aggressore che avrebbe ucciso con più coltellate il 19enne. Gli inquirenti, secondo quanto finora noto, continuano a indagare sulla pista di una lite legata agli ambienti della droga.

Non è stata resa nota l'identità del ragazzo ucciso a coltellate, così come non sono per ora state diffuse le generalità del gruppo di persone fermato dalle forze dell'ordine per essere ascoltato su quanto accaduto durante la notte. Ulteriori accertamenti sulla dinamica dei fatti saranno effettuati nelle prossime ore, mentre per il momento le autorità hanno provveduto ad ascoltare il gruppo di sospettati e a visionare eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza. Non sarebbe stata rinvenuta l'arma del delitto.

Non è chiaro chi abbia allertato i soccorsi dopo l'accoltellamento. Si sospetta che a chiamare il personale medico del 118 e le forze dell'ordine siano stati alcuni passanti che hanno trovato il cadavere del 19enne riverso in una pozza di sangue. Stando alle prime informazioni, la giovane vittima è deceduta in ospedale dopo essere stata soccorsa dalla squadra mobile di Firenze e dal personale medico del 118 che ha cercato in tutti i modi di salvargli la vita. Le ferite riportate, però, erano troppo gravi.