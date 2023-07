Finisce tra gli scogli e non riemerge, 17enne muore annegato mentre fa il bagno a Cattolica Inutile però per il 17enne l’intervento dei bagnini di soccorso presenti in zona. Questi infatti sono riusciti a salvare solo l’amico che era con lui. Secondo le prime indagini, il ragazzo, che viveva a Rimini con i genitori, probabilmente non sapeva nuotare bene.

Tragedia a Cattolica dove un ragazzo di 17 anni è morto annegato dopo essersi trovato in difficoltà a causa delle condizioni del mare ed essere finito tra gli scogli mentre faceva il bagno con un amico. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di mercoledì scorso intorno alle 17.30 ma di quanto avvenuto si è avuta notizia solo oggi.

A lanciare l'allarme sarebbero state altre persone presenti sulla spiaggia che si sono accorti dell'amico del 17enne in difficoltà come lui e hanno fatto scattare i soccorsi. Inutile però per il 17enne l'intervento dei bagnini di soccorso presenti in zona. Questi infatti sono riusciti a salvare l'amico e a riportarlo a riva ma del 17enne nessuna traccia.

La giovane vittima è stato trascinato dalle onde e poi sommerso rimanendo incastrato tra gli scogli. Il suo corpo senza vita purtroppo è stato ritrovato solo dopo alcune ore di ricerca in zona, era ancora incagliato tra gli scogli. Sul caso è stato aperto immediatamente un fascicolo di indagine da parte della Procura che probabilmente disporrà l'autopsia per chiarire meglio ciò che è accaduto e l'esatta causa di morte del minore.

L'indagine è stata affidata per competenza alla Capitaneria di Porto di Rimini che ha già svolto i primi accertamenti del caso. Secondo le prime indagini, il ragazzo, che viveva a Rimini con i genitori, probabilmente non sapeva nuotare bene ma aveva deciso comunque di tuffarsi nonostante il mare mosso.

Il diciassettenne è stato quindi travolto dalle onde e dal vento ed è stato trascinato sott'acqua finendo per incagliarsi nella barriera di scogli antistante il bagno 44 dove poi è stato sommerso e ritrovato senza vita. La dinamica esatta però resta da ricostruire, non è chiaro infatti se il minorenne si sia tuffato dalla scogliera o se sia stato trascinato dalle onde in mezzo ai massi, rimanendo bloccato.