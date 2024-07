video suggerito

Filippo Turetta rinuncia all’udienza preliminare: andrà a processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin Filippo Turetta ha rinunciato all’udienza preliminare davanti al gup prevista il 16 e 18 luglio prossimi: va direttamente a processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Non chiederà la perizia psichiatrica. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Giulia Cecchettin ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Filippo Turetta ha rinunciato all'udienza preliminare davanti al gup prevista il 16 e 18 luglio prossimi e accetta di andare direttamente a processo in Assise per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Lo ha confermato a LaPresse il suo avvocato difensore, Giovanni Caruso. La decisone, spiega, "consegue ad un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell'interesse di tutti".

La difesa inoltre non chiederà per l'imputato – come si legge in una nota – la perizia psichiatrica, "ovviamente impregiudicata ogni diversa valutazione della Autorità Giudiziaria". Caruso precisa che "non è intenzione della difesa, né di Filippo Turetta, contrariamente a quanto preannunciato senza titolo e a sproposito dalla grancassa mediatico-giudiziaria chiedere che l'imputato venga sottoposto a perizia psichiatrica".

Giulia Cecchettin

La comunicazione odierna – si legge ancora – "è giustificata al solo fine di prevenire possibili speculazioni, e i processi alle intenzioni in ordine alle scelte difensive. Filippo Turetta, esercitando il diritto previsto dall'art. 419 co. 5 del c.p.p., ha deciso, d'intesa con i suoi difensori, di rinunciare all'udienza preliminare già fissata per le date del 15 e 18 luglio prossimi".

Turetta si trova dalla fine di novembre scorso nel carcere di Montorio, a Verona, poco dopo il suo arresto per la morte dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin avvenuta l'11 novembre. Arresto che venne effettuato in Germania dopo che il ragazzo aveva lasciato il cadavere della 22enne nei pressi del lago di Barcis.

Qualche settimana fa dei due erano state rese note le ultime foto con Giulia scattate al centro commerciale Nave de Vero a Marghera poco prima dell'aggressione mortale. Sono state realizzate proprio da Turetta, ne sono ben 52, trovate dagli inquirenti sul suo cellulare. Le prime immagini sono delle 17.50 di quel tragico 11 novembre, le ultime delle 21.10. Ci sono anche dei selfie che immortalano un Filippo sorridente con la mano posata sulla spalla della ragazze e lei che sembra serena. Scene incredibili se si pensa che il giovane ha rivelato di averla poco dopo riportata verso casa, poi si sarebbero fermati in un parcheggio di Vigonovo per non farsi vedere e avrebbero iniziato a discutere.