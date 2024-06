video suggerito

Le ultime foto di Giulia Cecchettin e Turetta insieme prima dell’omicidio. Lei scriveva: “Mi fai paura” Le ultime foto scattate da Filippo Turetta il pomeriggio dell’11 novembre scorso insieme a Giulia Cecchettin prima dell’omicidio e ritrovare nel suo cellulare dagli inquirenti. I messaggi della ragazza all’ex: “Ma non ti senti ridicolo? Sei ossessionato, sei uno psicopatico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Giulia Cecchettin ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Insieme al centro commerciale Nave de Vero a Marghera, mentre lei prova i vestiti per la Laurea, che avrebbe dovuto tenere qualche giorno dopo. Sono queste le ultime foto che immortalano Giulia Cecchettin e Filippo Turetta l'11 novembre scorso, poche ore prima che il ragazzo uccidesse la ex fidanzata e ne lasciasse il corpo senza vita nei pressi del lago di Barcis.

Le immagini sono state mostrate per la prima volta ieri nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque News su Canale 5. Sono state scattate proprio da Turetta, ne sono ben 52, trovate dagli inquirenti sul suo cellulare. Le prime immagini sono delle 17.50 di quel tragico 11 novembre, le ultime delle 21.10. Ci sono anche dei selfie che immortalano un Filippo sorridente con la mano posata sulla spalla di Giulia e lei che sembra serena. Scene incredibili se si pensa che il giovane ha rivelato di averla poco dopo riportata verso casa, poi si sarebbero fermati in un parcheggio di Vigonovo per non farsi vedere e avrebbero iniziato a discutere. Giulia Cecchettin sarebbe infine uscita dalla macchina urlando e Filippo Turetta ha raccontato di averla rincorsa e poi accoltellata per 75 volte.

All'interno del telefono, come ha mostrato la trasmissione di Canale 5, anche i messaggi che Giulia Cecchettin aveva inviato a Filippo Turetta e che mettono in luce l'insistenza del ragazzo, attualmente detenuto nel carcere di Verona, nel voler sapere se la giovane frequentasse un nuovo ragazzo. "Mi fai paura, sei ossessionato, sei uno psicopatico", scrive la ragazza, dopo che Turetta le aveva a sua volta scritto: "Dai per favore almeno puoi dirmi se hai iniziato a scriverti con qualche tipo? Siamo migliori amici Giulia per favore. Non hai negato neanche, quindi vuol dire che è vero? È un sì?".

"Pippo sinceramente col c***o vengo a dire a una persona che mi stalkera cosa sto facendo con il mio c***o di whatsapp, finché mi controlli", è la risposta seccata la giovane che poi ammette di sentire un nuovo amico. A quel punto Turetta vorrebbe sapere di più sul conto di questa persona e chiede chi è e se la conosce. "Giulia sto malissimo, ti prego mi stai distruggendo. Non puoi più scrivermi la buonanotte perché la stai scrivendo a lui?", insiste Turetta che aggiunge: "Sono uno stecco Giulia, non mangio da due giorni. Come puoi pensare di iniziare a frequentare un altro tipo, mi sembra una cosa violentissima nei miei confronti".

Giulia Cecchettin

A quel punto la 22enne risponde: "Ma non ti senti ridicolo? Sei ossessionato, sei uno psicopatico". Frasi a cui lui risponde: "Ma guarda come mi tratti, come un criminale". E lei: "La fiducia me l'hai fatta perdere tu. Tutti questi meccanismi di controllo su di me, che guardi quando vado a dormire, quanto tempo sto online e mi chiedi se sto scrivendo a qualcuno. Sono tutti metodi ossessivi che tu metti in pratica che tu metti in atto per controllarmi e mi fanno paura Pippo, mi fanno paura", conclude Cecchettin.