Fidenza, vasto incendio in una fabbrica di materie plastiche. Il sindaco: “Chiudete le finestre” Il sindaco Andrea Massari: “Arpae raccomanda di tenere chiuse le finestre nel raggio di un chilometro dall’incendio”.

A cura di Davide Falcioni

Intorno alle 13 e 30 un incendio di vaste proporzioni è divampato nel quartiere La Bionda di Fidenza, in provincia di Parma. Le fiamme hanno divorato la Monteplast, una fabbrica che si occupa della lavorazione di materie prime plastiche come balle, bobine, polveri, semilavorati e granulati. Per il momento non si registrano feriti o intossicati, non ci sono persone coinvolte ma sono diverse le squadre dei vigili del fuoco a lavoro per spegnere le fiamme.

Il sindaco della città emiliana, Andrea Massari: "Arpae raccomanda di tenere chiuse le finestre nel raggio di un chilometro dall'incendio. I curiosi stiano in casa davanti a Facebook! È in atto in questo momento un incendio di dimensioni importani nel quartiere La Bionda. Sul posto sono in azione le squadre dei Vigili del Fuoco mentre la nostra Polizia Locale e le forze dell'Ordine presidiano gli accessi alla zona. Sono al lavoro anche i tecnici di Arpae – Agenzia Regionale per la protezione ambientale e sanitaria- impegnati a valutare eventuali rischi legati alle emissioni conseguenti al rogo di sostanze plastiche. In attesa delle risultanze di queste analisi Arpae raccomanda di tenere chiuse le finestre nel raggio di un chilometro dall'incendio ed evitare di avvicinarsi e sostare all'esterno nelle aree prossime al rogo".

Il denso fumo nero, a causa del vento, si sta lentamente spostando verso Piacenza. All'interno della fabbrica erano stoccati quintali di materiale plastico. Diverse le squadre dei vigili del fuoco a lavoro, impegnate per circoscrivere le fiamme. "Questa tipologia di incendi – ha aggiunto il sindaco di Fidenza, Andrea Massari – prevede che tutto il materiale debba essere consumato dalle fiamme".