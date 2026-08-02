Fidanzati ubriachi litigano sul vaporetto a Venezia: il marinaio interviene per calmarli e viene buttato in mare

Due fidanzati hanno iniziato a litigare mentre erano su un vaporetto diretto da San Zaccaria verso il Tronchetto. Un marinaio è intervenuto per farli calmare, ma il ragazzo lo ha afferrato per le gambe e gettato in mare.

Serata di caos su un vaporetto di Venezia. Due fidanzati, dopo aver trascorso qualche ora bevendo, hanno iniziato a litigare mentre erano su una delle barche del servizio notturno Actv diretta da San Zaccaria verso il Tronchetto. Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe accaduto verso l'una di notte mentre il vaporetto si trovava all'altezza della fermata delle Zitelle, lungo il canale della Giudecca. Il marinaio si è subito preoccupato non appena ha sentito le urla e, senza pensarci due volte, è intervenuto cercando di calmare la coppia. Poi il caos.

La coppia, al posto di tranquillizzarsi, si è scagliata contro il marinaio. Il ragazzo avrebbe atteso che il dipendente del vaporetto si girasse e poi lo avrebbe afferrato dalle gambe e sollevato. Fino a farlo cadere in acqua. Tutto sotto gli occhi degli altri passeggeri a bordo. Il marinaio è riuscito a restare a galla e, aiutato dagli altri lavoratori e dagli altri passeggeri, è riuscito a raggiungere il pontile e a risalire sul vaporetto.

Intanto appena la barca ha attraccato sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al marinaio che per tutti gli accertamenti del caso è stato portato in ospedale. Non è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno subito segnalato l'aggressore all’autorità giudiziaria. Si stanno facendo tutte le verifiche del caso per ricostruire nel minimo dettaglio l'accaduto. In poco tempo il gruppo AVM ha condannato con fermezza la violenza subita dal proprio dipendente: si costituirà parte civile nell'eventuale dibattimento processuale nei confronti dell'aggressore.