Feste e ponti nel 2023, le date di weekend lunghi e giorni di vacanza Nel 2023 con soli 5 giorni di ferie sarà possibile fare ben 38 giorni di vacanza, approfittando delle feste e dei ponti: dal 25 aprile al 1 maggio, passando per Ferragosto ed Epifania, ecco cosa ci aspetta.

A cura di Ida Artiaco

Il 2023 sarà un anno ricco di ponti di cui poter approfittare per weekend lunghi e settimane di vacanza: il calendario prevede infatti molti giorni di festa che cadono a ridosso dei fine settimana. Sono 38 i giorni totali di vacanza nel 2023.

Qualche esempio? Si parte subito con venerdì 6 gennaio: la festa dell'Epifania apre il primo weekend lungo dell'anno. Il 25 aprile, festa della Liberazione, cade di martedì: si potrebbe così andare in vacanza dal venerdì 22 aprile e per tutto il weekend successivo.

Stesso discorso per il primo maggio: nel 2023 la festa dei Lavoratori cade di lunedì, per cui si tratta di un fine settimana lungo anche in questo caso. Pure Ferragosto cade di martedì. Insomma, per chi intende pianificare fughe dalal città il prossimo anno sarà generoso di possibilità.

Il calendario completo di ponti e festività nel 2023

Ecco, di seguito, il calendario completo di ponti e festività 2023: come si vede con soli 5 giorni di ferie è possibile farne ben 38 di vacanza.

Epifania (venerdì 6 gennaio 2023) : sarà possibile prendersi una pausa di 3 giorni in più rispetto alle festività di Natale e Capodanno;

: sarà possibile prendersi una pausa di 3 giorni in più rispetto alle festività di Natale e Capodanno; Festa della Liberazione d’Italia (martedì 25 aprile 2023) : data perfetta per un ponte di 4 giorni, da sabato 22 fino al martedì successivo;

: data perfetta per un ponte di 4 giorni, da sabato 22 fino al martedì successivo; Festa dei Lavoratori (lunedì 1 maggio 2023) : cadrà di lunedì e dunque consentirà una pausa di 3 giorni;

: cadrà di lunedì e dunque consentirà una pausa di 3 giorni; Festa della Repubblica (venerdì 2 giugno) : anche in questo caso ci sarà un weekend lungo;

: anche in questo caso ci sarà un weekend lungo; Ferragosto (martedì 15 agosto 2023) : consentirà di beneficiare di un weekend lungo a partire da sabato 12 agosto;

: consentirà di beneficiare di un weekend lungo a partire da sabato 12 agosto; Immacolata Concezione (venerdì 8 dicembre 2023): permetterà di prendersi una pausa di 3 giorni.

Tra le altre festività da segnalare, soprattutto per gli studenti, ci sono quelle di Carnevale (martedì 21 febbraio 2023), Pasqua e Pasquetta (domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023), tutti i Santi (mercoledì 1 novembre 2023), Natale (lunedì 25 dicembre 2023), Santo Stefano (martedì 26 dicembre 2023) e Capodanno (lunedì 1 gennaio 2024).