In coma dopo l’incidente, Mario si risveglia e riabbraccia la mamma a Pasqua

A cura di Antonio Palma

Tutti speravano e lo attendevano da quel maledetto giorno in cui un incidente stradale lo aveva sprofondato in un sonno profondo ma per svegliarsi dal coma il 22enne Mario Di Carlo ha scelto un momento molto particolare e ricco di significato, il weekend di Pasqua. Il giovane siciliano infatti si è risvegliato proprio il Venerdì Santo quando ha riaperto gli occhi dal letto dell'ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato da tredici giorni e ha riabbracciato la madre.

"Mario mi ha riconosciuta subito. Il suo risveglio è stato una gioia" ha racconto a Repubblica la madre del ventiduenne di Ficarazzi, piccolo comune alle porte del capoluogo siciliano. Una gioia immensa per lei e per tutti gli amici di Mario che per tredici giorni hanno atteso la bellissima notizia. Un regalo di Pasqua voluto e mai così gradito. "Il suo risveglio è stato una gioia, per noi è un miracolato" ha aggiunto la donna che dal giorno dell'incidente, il 16 marzo scorso, non ha lasciato mai solo il figlio ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Quando il 22enne ha riaperto gli occhi ha trovato al suo fianco proprio lei che ha riconosciuto subito stringendole la mano. Secondo le prime notizie il giovane non ha riportato danni celebrali ma dovrà restare ricoverato ancora a lungo per le cure del caso.

Il ragazzo era stato vittima di uno spaventoso incidente in viale Regione Siciliana a Palermo, nella zona di via Oreto. Per motivi ancora da chiarire, il 22enne ha sbnadato ed è finito con la sua Ford Fiesta contro un albero, una palma che costeggia la carreggiata. L'impatto, avvenuto all'alba del 16 marzo scorso, era stato violentissimo e le condizioni del ragazzo erano apparse subito molto gravi. Trasportato in ospedale in codice rosso, è rimasto in coma fino a venerdì sera quando si è risvegliato.

La notizia del risveglio di Mario Di Carlo ben presto si è diffusa in tutta Ficarazzi ed è stata accolta con giubilo. "Per l’intera comunità questa domenica di Pasqua è stata doppiamente un giorno di festa” ha confermato il sindaco della cittadina palermitana.