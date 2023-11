Ferrara, studentessa indossa il velo, uomo e donna cercano di scaraventarla fuori dal bus in corsa La studentessa, di 17 anni, è stata prima insultata e poi afferrata per il collo e quasi scaraventata fuori dall’autobus in corsa. Denunciati i due responsabili: un uomo di 33 anni e una ragazza di 26, entrambi italiani.

A cura di Davide Falcioni

Una studentessa di 17 anni di Ferrara è stata aggredita da due giovani italiani a bordo di un autobus subito dopo essere uscita da scuola. La sua colpa? Essere di origini pakistane e indossare il velo.

È successo sabato scorso, 18 novembre, nella città estense. La giovane, che si chiama Anam e frequenta il liceo Ariosto, quella mattina era andata in classe come ogni giorno. All'uscita è salita su un autobus della linea 6, un mezzo pieno di studenti e pendolari diretto alla stazione ferroviaria. È lungo il tragitto che per Anam è iniziato un vero e proprio incubo, raccontato a Fanpage.it da una testimone: "Ad Anam viene chiesto di spostarsi, non in modo carino, in modo brusco e maleducato, anzi scontroso. Anam fa finta di niente, cerca di non rispondere e di sopportare tutto quell’odio che le stanno vomitando addosso senza nessun motivo".

La ragazza non risponde alle provocazioni, che però si fanno sempre più insistenti. Iniziano quindi gli insulti razzisti perché la giovane indossa il velo: "Anam – prosegue la testimonianza – non ce la fa e sbotta. Ma sbottano anche i due che la stanno offendendo. La donna le afferra il collo, cerca di soffocarla e di gettarla fuori dall’autobus ancora in corsa. L'uomo la prende a calci e a pugni. Anam prova a difendersi in tutti i modi, ma nessuno nell'autobus strapieno la aiuta".

Il trambusto successivo, con le grida di aiuto e il pianto della ragazza, non passa però inosservato. Vengono chiamate le forze dell’ordine, Anam denuncia poi viene accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Cona per accertamenti: per fortuna nell’aggressione non ha riportato lesioni serie; a essere veramente grave è il trauma psicologico per la violenza e gli insulti subiti senza motivo.

Dal canto loro i due aggressori si sono allontanati, ma sono stati ben presto identificati grazie alle telecamere installate a bordo dell'autobus: si tratta di un uomo di 33 anni e una donna di 26. I due, come è emerso grazie alle indagini, hanno insultato e picchiato la ragazza 17enne solo perché indossava il velo.