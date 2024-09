Ferrara, poliziotto salva in extremis donna che tenta il suicidio gettandosi dal tetto dell’ospedale L’agente ha visto la donna aggrappata in posizione precaria con le sole mani al cornicione e l’ha subito afferrata. In suo aiuto è giunto poco dopo anche un operatore sociosanitario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

97 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un agente di polizia di origini foggiane ma in servizio presso l'ospedale Sant'Anna di Cona, a Ferrara, ha salvato nei giorni scorsi una donna che minacciava di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dal tetto della struttura, aggrappata al cornicione con le gambe penzoloni. La prontezza di riflessi di Francesco Paolo Criscio – che era stato avvisato del fatto che una persona era presente sulle scale d'emergenza che conducono al tetto – ha evitato il peggio.

Il poliziotto, infatti, ha visto la donna aggrappata in posizione precaria con le sole mani al cornicione e l'ha subito afferrata. In suo aiuto è giunto poco dopo anche un operatore sociosanitario: i due sono riusciti a trascinare la ragazza al sicuro. "Grazie all’agente della Polizia di Stato che ieri è intervenuto in modo tempestivo e coraggioso, mettendo in salvo una donna giovedì pomeriggio all’ospedale di Cona" ha commentato il sindaco di Ferrara Alan Fabbri. "La prontezza e il senso del dovere che ha dimostrato sono encomiabili, un ringraziamento da parte di tutta la comunità”.

"Auguriamo alla donna di poter ritrovare la serenità e la felicità di sorridere alla vita", è stato invece il messaggio della Polizia di Stato.