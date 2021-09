Ferrara, esce di notte durante il temporale per liberare un tombino, ma ci cade dentro e muore È successo la notte scorsa in provincia di Ferrara. Un uomo di 62 anni esce da casa per liberare un tombino ostruito dai detriti portati da una bomba d’acqua abbattutasi in città, cade e muore. Lo ritrova sua moglie dopo circa 30 minuti. Carabinieri e vigili del fuoco stanno svolgendo gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

A cura di Mariafrancesca Stabile

Un uomo di 62 anni è deceduto la scorsa notte a Filo di Argenta, in provincia di Ferrara. Era uscito da casa per cercare di svuotare un tombino, intasato dai detriti trasportati dal fiume d’acqua che si era creato a causa del maltempo. È stato ritrovato così all’interno dello stesso tombino dalla moglie che, non vedendolo rientrare dopo circa 30 minuti, è andata alla ricerca dell’uomo, trovandolo privo di vita.

È successo la scorsa notte a Filo di Argenta, a pochi km da Ferrara. Erano circa le 3.00 quando un uomo di 62 anni è uscito di casa, nel vano tentativo di liberare un tombino. La moglie preoccupata dal suo ritardo, trascorsa mezz’ora, si è messa alla ricerca, facendo la tragica scoperta del marito senza vita, caduto nel tombino ostruito. Sono intervenuti sul posto i carabinieri del Comando Provinciale di Ferrara e i vigili del fuoco, intorno alle 4.00 di notte. Tuttavia per l’uomo non c’era più niente da fare. Sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell’incidente. Il giudice ha disposto l’autopsia sul corpo del 62enne.

Sono ancora da chiarire gli ultimi istanti di vita dell’uomo di 62 anni deceduto la scorsa notte, ma di sicuro avrà influito il maltempo che dalla mezzanotte di ieri imperversa in tutto il ferrarese. La strada in cui si trova il tombino del decesso, era completamente allagata e i vigili del fuoco, che sono ancora a lavoro in altre zone della città, parlano di una vera e propria bomba d’acqua che si sarebbe abbattuta a Ferrara nelle scorse ore. La viabilità, ora, è stata recuperata quasi ovunque, anche se con difficoltà.