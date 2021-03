È stato portato in caserma a Ferrara per essere interrogato il 48enne fermato questo pomeriggio dai carabinieri dopo il corpo ormai senza vita della madre di 75 anni, è stato trovato nella casa dove i due vivevano. L'uomo, che avrebbe qualche disagio psicologico, stando a quanto si apprende avrebbe confessato ai militari di essere coinvolto nella morte dell'anziana madre.

L'anziana forse morta per soffocamento

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi quando è stato chiesto l'intervento del 112 da parte uno psichiatra che ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da uno sconosciuto che diceva che una donna era morta e che a ucciderla era stato il figlio. I militari insieme con i soccorritori del 118 sono giunti immediatamente nell'appartamento di via Ghiara, a Ferrara, indicato nel messaggio come luogo in cui poter trovare il corpo della donna. Ed effettivamente quando le forze dell'ordine hanno raggiunto l'indirizzo dal quale era partita la richiesta d'aiuto hanno trovato un uomo di circa 48 anni barricato in casa.

I due avrebbero avuto un litigio violento

L'uomo, nascosto in una stanza, ha più volte minacciato di uccidersi e, solo grazie all'intervento di un avvocato è stato riportato alla calma. Una volta entrati in casa i soccorritori hanno trovato il cadavere dell'anziana madre distesa su un letto e i primi controlli del medico legale evidenziano lievi tracce di soffocamento, ma non si escludono altre causa. Stando a quanto si apprende in casa non vi erano segni di colluttazione o confusione, né sul corpo della donna c'erano lesioni o segnali evidenti di azioni violente. In questo senso sarà l'autopsia a chiarire cosa abbia provocato la morte della donna. Al momento non è chiara quale si la posizione dell'uomo che è al vaglio degli inquirenti: sembra che i due avessero litigato questa mattina: nella casa vivevano altri due figli della donna.